Componentes exaltam a Mocidade e acreditam no título

A Mocidade Independente de Padre Miguel entrou na Marquês de Sapucaí com gritos de “campeã” do Setor 1. Componentes da escola da Vila Vintém se empolgaram com a confiança do público, e da força do enredo. Falando sobre Oxóssi, o orixá da prosperidade, a agremiação espera prosperar com o título que não vem desde 2017.

Toda a escola na avenida, com o Abre Alas em destaque – Marcelo Feitosa

O presidente Flávio da Silva Santos fez uma saudação a Oxóssi. “Com certeza será um carnaval próspero. Essa euforia é contagiante. O samba, o enredo. Isso é Oxóssi”, frisou

Emocionado, o coreógrafo da comissão de frente, Saulo Finelon, mal conseguia se expressar. Embora confiante, ele destacou que é necessário ter cautela. “Estou muito emocionado, mas vamos com calma”, disse.

A rainha de bateria, Giovanna Angélica, e o músico Paulinho Mocidade foram unânimes: vai dar Mocidade. “Nosso desfile está muito coeso, ensaiamos muito. Essa empolgação do público enche nosso coração de alegria”, disse Giovanna. “A gente tem tudo para brigar pelo título. A escola está bem preparada. Chegou a hora, acho que vai dar Mocidade”, completou Paulinho.

Famoso na pista

Foto: Victor Andrade

Do universo de interação limitada da casa do Big Brother Brasil à Marquês de Sapucaí. Assim foram os últimos dias do ex-BBB e surfista profissional Pedro Scooby. Entrevistado pela equipe de A TRIBUNA durante o desfile da Mocidade, ele fez questão de elogiar o carnaval carioca. “Este é o melhor carnaval do mundo”, disse.