Complexo do Salgueiro vive momentos de tensão

Os moradores do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, viveram momentos de tensão no último domingo (1) ao se encontrarem em meio a uma intensa troca de tiros. De acordo com informações fornecidas a polícia militar, a facção criminosa que domina a área estaria passando por um racha. No intuito de proteger os moradores locais e cessar o confronto, agentes do Batalhão de Operações Especias (Bope) e do 7º Batalhão (São Gonçalo), além de um helicóptero da polícia foram deslocados até o local.

De acordo com informações, Antônio Ilário Ferreira, conhecido como Rabicó, teria mandado matar o gerente do tráfico de drogas Marcelo Rosa de Souza, o Marcelo Rosão, o que não teria sido aceito por uma parte do bando que recebeu a informação. A função exercida por Marcelo na organização criminosa teria tido início quando Thomaz Jhayson Vieira Gomes, chamado pelos apelidos de 2N e posteriormente 3N, ter matado o traficante Schumaker Antonácio do Rosário, e se aliado a uma facção rival.