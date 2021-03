O Complexo do Salgueiro é alvo de operação policial, desde a manhã de hoje (17). A ação acontece horas após um suspeito morrer em confronto com a Polícia Militar e outro ficar ferido na Rodovia BR-101, altura do km 309, em São Gonçalo.

A Polícia Militar confirma que o 7º BPM (São Gonçalo) atua na região, no entanto ainda não foi divulgado balanço parcial. Pelas redes sociais, há relatos de trocas de tiros no interior da comunidade.

Cabe ressaltar que o homem que morreu durante o tiroteio na madrugada vestia uma camiseta da Polícia Civil. Até o momento, ele não havia sido identificado. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves), Central em flagrantes, que irá investigar.

Tiroteio na BR-101

Uma troca de tiros, em pela BR-101, terminou com um suspeito morto, na madrugada de ontem, em São Gonçalo. De acordo com a Polícia Federal (PRF), o confronto entre policiais militares e criminosos aconteceu na altura do km 309.

Ainda segundo a PRF, por volta de 1h, policiais militares, que estavam em patrulhamento, teriam sido alvo de tiros disparados por criminosos, que estavam em um carro. Os agentes revidaram, dando início ao confronto.

Após os tiros cessarem, o veículo foi abandonado no local. Ao se aproximarem, os policiais encontraram um suspeito, sem vida, baleado. A equipe da PRF foi acionada ao local. Um veículo blindado também prestou apoio.

De acordo com a PM, um segundo suspeito, que estaria envolvido no tiroteio, deu entrada em uma unidade de saúde, no bairro Zé Garoto. os militares foram ao local e o reconheceram como sendo um dos homens que atiraram contra a equipe. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).

Em atualização.