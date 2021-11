Complexo do Salgueiro: cenas fortes de uma guerra sem fim

Na manhã desta segunda-feira (22), policiais civis da Delegacia de Homicídios estiveram no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, para fazer ação de perícia em oito corpos encontrados em um manguezal, na localidade conhecida como Palmeirinha. A reportagem de A TRIBUNA acompanhou a ação policial. O clima era de tensão e consternação. Familiares de desaparecidos, em prantos, acusavam policiais militares pelos homicídios. A imagens são do repórter fotográfico Marcelo Feitosa.

Agentes da DH de Niterói chegaram ao local após as 10h

Policiais civis confirmaram a existência de oito corpos

Familiares acusaram a Polícia Militar pelas mortes e desaparecidos

Corpo de Bombeiros fez o recolhimento dos corpos