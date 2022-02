Complexo Caio Martins sofre com abandono do Estado

Em 29 de dezembro de 2021, a gestão operacional do Complexo Esportivo Caio Martins, localizado em Icaraí, Zona Sul de Niterói, saiu das mãos da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), passando para a Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Juventude, em meio a uma promessa de revitalização. No entanto, quase dois meses depois, o cenário ainda é de incertezas e abandono.

Funcionários que trabalham no local, ainda vinculados à Suderj, temem perder seus empregos. Até o momento, não se sabe quem serão as pessoas responsáveis por levar adiante o processo de revitalização. No Caio Martins não se sabe de nada, apenas que o fim parece próximo.

Fontes ouvidas pela reportagem de A TRIBUNA afirmam que há uma guerra política entre o órgão e a secretaria, à qual a Suderj é vinculada, embora ambas sejam geridas por grupos políticos rivais.

Em meio ao imbróglio causado por uma transição turbulenta de gestão, o principal equipamento esportivo da cidade padece ao tempo. Pessoas que frequentam o complexo relataram que o local está sem serviço de limpeza. Áreas verdes, como canteiros, playgrounds e espaço para exercícios físicos viraram matagais, moradas de ratazanas, há meses sem qualquer manutenção.

As aulas esportivas no complexo acontecem nas quadras auxiliares porque o ginásio está interditado devido ao piso degradado e aos furos na cobertura que, em dias de chuva, provocam goteiras. “Chove mais dentro do que fora”, ironizou um frequentador. É importante ressaltar que turmas de basquete, futsal, capoeira e jiu-jitsu são organizadas por voluntários, cujo objetivo é manter a Caio Martins vivo. Não tem nenhum apoio de qualquer órgão oficial.

Entre os voluntários está Walcir Brito, de 60 anos, professor de educação física e membro da Associação de Veteranos do Basquete de Niterói. Ele dá aulas há 16 anos para pessoas de todas as idades, em uma das quadras auxiliares, que fica do lado de fora do ginásio. Ele relatou que, em dezembro, pôde retomar as atividades no local, que foram suspensas por conta da pandemia da Covid-19. Desde então, o movimento tem aumentado.

“A gente tem uma história aqui, revelamos muita gente para o basquete carioca e brasileiro. Esse projeto é bacana porque faz uma interação de públicos, desde os que tem poder aquisitivo maior àqueles em vulnerabilidade social. Isso dá uma enriquecida no projeto, que é gratuito e tem suporte da associação, usando as instalações do complexo. Quem quiser participar é só vir ao Caio Martins e ir à secretaria, que nos auxilia na parte de documentação”, explicou.

Palco de craques vive decadência

Em julho de 2021, o jornal A TRIBUNA publicou uma série de reportagens comemorativas dos 80 anos de fundação do Estádio Caio Martins, parte do complexo voltada ao futebol. Diversos craques desfilaram seu talento pelo espaço que, desde os anos 80, tem contrato de concessão com o Botafogo. O vínculo está prestes a encerrar, em janeiro de 2023, e o clube alvinegro não pretende mais utilizar o espaço.

“Renovar não tem condições, o Estado não quer. Então vai vencer em 2023, se não me engano. Quando terminar, vamos devolver porque o Estado quer e pretendo ter o Centro de Treinamentos do clube pronto em outro local na Zona Oeste do Rio”, afirmou Durcésio Mello, presidente do Botafogo, em entrevista concedida ao jornal A TRIBUNA em março do ano passado. É importante ressaltar que a concessão não será assumida pela Eagle Holdings, do empresário John Textor, que adquiriu a sociedade anônima do futebol (SAF) botafoguense.

Dessa forma, pessoas ligadas ao Caio Martins acreditam que o alvinegro deve “empurrar com a barriga” a situação até o término do vínculo, quando o espaço será devolvido à Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Juventude. Essas pessoas afirmam terem sido apresentados projetos para a revitalização do complexo, mas a transição turbulenta de gestão tem sido um empecilho.

Enquanto isso, o gramado do estádio permanecedegradado. As arquibancadas, sem a devida manutenção, têm problemas estruturais. Relatos ouvidos pela reportagem dão conta de que a arquibancada da Rua Lopes Trovão estaria condenada devido aos anos de negligência. A parte debaixo tem servido como obrigo para moradores de rua. Além disso, o “muro verde”, que fica na parte externa da Rua João Pessoa, não é aparado há meses.

A reportagem questionou à Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Juventude sobre todas as questões levantadas no texto. Contudo, até o fechamento, não havia sido encaminhada resposta.

Vítor d’Avila