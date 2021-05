Completando 207 anos de história, Maricá quer seguir como exemplo para o Estado

Localizada entre a Região Metropolitana e a Região dos Lagos, a cidade de Maricá completa 207 anos de fundação hoje. E se antigamente os moradores do local sofriam piadas pelas características interioranas da região, atualmente os maricaenses podem se orgulhar de muitas coisas, principalmente com inúmeras conquistas sob o ponto de vista social.

Com uma população estimada em 164.504 habitantes, Maricá tem 96,4% das crianças 6 a 14 anos matriculadas em escolas, com média de 5,5 no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (Ideb) nos anos iniciais do Ensino Fundamental e com 4,2 de média no mesmo índice, mas nos anos finais. Ambas as notas tornam o município com a terceira melhor média de toda a Região Metropolitana.

Crescimento do IDH, aumento do salário médio, maior arrecadação e passagem de ônibus gratuita

Outra estatística que mostra o crescimento de Maricá é o aumento do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Nas últimas três décadas a taxa que mede a qualidade de vida da população passou de 0,520 em 1991 para 0,765 no início da década de 2010.

Já o crescimento do salário médio passou 1,3 salários, em 2012, para 2,4 salários em 2018. O aumento fez Maricá deixar a 91ª e penúltima posição para 19ª colocação. Foi a cidade do estado que mais cresceu no período.

Isso se tornou possível graças ao aumento da arrecadação que a cidade passou a ter desde 2013, sendo que a maior parte dessa arrecadação se deve através do Imposto sobre Circulação sobre Mercadorias e Serviços, o ICMS. Com isso, o município passou a ser menos dependente das receitas dos royalties do petróleo.

O aumento de arrecadação fez Maricá se tornar, em 2018, na cidade com o quinto maior Produto Interno Bruno municipal de todo o estado. E foi graças ao aumento da receita que a população goza com alguns benefícios considerados impensáveis nas cidades vizinhas, como o valor gratuito das passagens de ônibus.

Implantado em 2013, o programa Tarifa Zero de Maricá registra 21 mil deslocamentos de pessoas por dia em 19 linhas. De acordo com a prefeitura, o serviço conta com linhas operando por mais de 20 horas diárias de segunda a domingo.

Serviço de saúde considerado referência no tratamento à Covid

Embora o município tenha 89% de ocupações nos leitos em enfermaria e 96% nos CTIs, a cidade também tem sido considerada como referência no tratamento à Covid-19 por não ter colapsado em momento algum. Por isso, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a cidade é uma das poucas considerado como moderado, enquanto as vizinhas estão com o grau tido como alto.

Visitas internacionais ilustres

Em 1813, o navegante inglês John Lucocck passou pela cidade e fez alguns registros na obra “Notas sobre o Rio de Janeiro e partes meridionais do Brasil”, publicado em 1820. Ele relatou a existência de ilhas em Itaipuaçu utilizadas para praticar contrabando, uma entrada de um porto na mesma região, assim como costumes locais, identificando características sócio-culturais da região. Ele descreveu ainda a fauna, a flora local e as condições de saúde dos moradores da região.

Outro viajante ilustre foi o naturalista Charles Darwin, também nascido na Inglaterra. Ele esteve na região em 1832 e realizou uma série de estudos ao analisar os animais que habitavam no que hoje se chama de Serra da Tiririca. O estudo foi considerado fundamental para ele escrever “A Origem das Espécies”, onde ele expõe a teoria da evolução através da seleção natural. Em sua homenagem, uma das trilhas do parque leva o nome de “Caminhos de Darwin”.

Lula como participante do ciclo de debates

Dando continuidade à comemoração virtual peço aniversário da cidade, que teve início no domingo (23), o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva garantiu participação em um ciclo de debates que também terá a participação do atual prefeito, Fabiano Horta. Ambos os políticos são do Partido dos Trabalhadores. O evento terá início nesta quarta (25) às 18 horas nas redes sociais oficiais da Prefeitura.