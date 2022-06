Competição de canoa havaiana movimenta Praia de Itaipu nesse domingo

O domingo (05) de sol animou os competidores que participam de várias modalidades esportivas do Itacoatiara Pro 2022. Além disso o dia será de limpeza e plantio de vegetação nativa no entorno da lagoa de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói.

Nessa manhã estão acontecendo as provas de canoa havaiana (va’a) modelo V-1, com a participação de 60 competidores, largando da praia de Itaipu. Com percurso total de 15 quilômetros, passando pelas ilhas Mãe e Pai, praias de Piratininga e Camboinhas, as provas serão divididas em quatro categorias: Júnior, Open, Master 40 e Master 50, no masculino e feminino.

Fotos redes sociais Fotos redes sociais

A categoria Júnior, segundo os organizadores do evento, é para jovens de até 18 anos e tem o objetivo de incentivar competidores mais novos. A premiação para os três primeiros colocados de cada categoria será na sede do Itaipu Surf Hoe, na praia de Itaipu.

Foto Divulgação / Ivan Freitas

Nesse domingo, a partir das 12h, também acontece o Itacoatiara Pro Bodyboard Série Brasil, segunda etapa do circuito brasileiro, chancelado pela Confederação Brasileira de Bodyboard (CBRASB). Competem atletas do Brasil nas categorias profissional Masculino e Feminino, sub 18, Master e Open Masculino, Open feminino e PCD.

O Itacoatiara Pro 2022 vai até o dia 26 de junho com todas as atrações gratuitas.

Foto Divulgação / Ivan Freitas