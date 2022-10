Companhia de Dança Com Rua estreia novo espetáculo no Theatro Municipal de Niterói

Espetáculo vai acontecer em dois dias

Nesta sexta-feira (28), às 20h, estreia o espetáculo Corre no Theatro Municipal de Niterói. A Companhia de Dança Comrua fará mais duas apresentações no sábado (29), às 16h e às 19h, a obra é uma comemoração dos 24 anos da Companhia.

O espetáculo Corre fala da sensação generalizada de não conseguir fazer tudo que se quer e discute com dança e arte o ciclo vicioso com a tecnologia que gera demanda por velocidade e empurra o desenvolvimento de novas tecnologias que tornam a vida mais rápida. Rodrigo Pires, diretor da Comrua e também do espetáculo, está ansioso.

“Nossa expectativa é que este seja um lançamento para que o espetáculo chegue bem longe e que faça a companhia girar o mundo!”, conta o diretor.

O secretário municipal das Culturas, Alexandre Santini, comemora a estreia de mais um grande espetáculo patrocinado por editais da Prefeitura.

“Niterói pulsa arte! É muito bom ver o resultado do fomento dos editais nos palcos. Esse é o objetivo: garantir o direito à cultura. Vamos todos assistir mais um brilhante espetáculo niteroiense”, convida.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do Theatro ou pelo site da Sympla e custam de R$25 a R$ 50. A classificação do espetáculo é livre para todas as idades. A obra conta com ainda apoio da Devant – Espaço de Dança e do Audiotech Luz e Som.

SOBRE A COMRUA

A Companhia de Dança Comrua nasceu em Niterói e completa 24 anos neste mês. Se inspira nas diversas artes e suas antíteses, criando um mundo visual e comunicacional diagramado em frames e luzes. Despontou mundo afora por sua capacidade de discutir o próprio ser humano, fazendo dele sua principal fonte de inspiração. Por sua capacidade de comunicação com as mais variadas plateias, se apresentou em diversos locais. Pincelou essa construção com pitadas de um humor sutil e com referências ao mundo da abstração e da poesia. Ao todo são 2 espetáculos criados e 18 coreografias irradiadas nas mais diversas direções geográficas. Por ano, faz uma média de 40 exibições públicas e se tornou uma referência para novos criadores.

Serviço:

Corre – Comrua Companhia de Dança

Local: Theatro Municipal de Niterói

Datas e Horários: 28 de outubro (sexta) às 20h e 29 de outubro (sábado), às 16h e às 19h.

Classificação: livre

Ingressos: R$50 | R$ 25,00 (meia entrada)

Vendas: Bilheteria do Theatro Municipal de Niterói ou pelo site da Sympla