Companheiro de mulher baleada é encontrado morto

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) investiga um homicídio contra um homem, na madrugada desta quarta-feira (3), no bairro Porto Novo, em São Gonçalo. A companheira dele também foi atacada. Ela foi baleada no rosto, mas sobreviveu e está internada em estado grave.

O corpo do homem, que ainda não teve a identificação revelada pela polícia, foi encontrado na Rua Manoel Duarte, no bairro do Gradim. Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados e confirmaram a ocorrência. Ele estava com pés amarrados e com marcas de tiro. A equipe de perícia da DHNSG foi acionada para o local.

Também na madrugada, uma equipe do batalhão foi acionada, via 190, para a Rua Cristóvão Rosa de Almeida, altura do número 190. No local, os agentes encontraram Talitta de Castro Miller, de 36 anos, baleada na região do rosto. Segundo a PM, a área é de atuação da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Imediatamente, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e socorreu a mulher ao HEAT. Embora o estado dela seja considerado grave, os policiais afirmam que a vítima, ainda consciente, relatou ter sofrido um assalto. Ela permanece internada na unidade de saúde. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves) como agressão física com arma de fogo.

Equipe da DH esteve no HEAT para investigar o crime – Foto: Divulgação

Contudo, durante a manhã, a Polícia Civil apurou a relação entre os dois crimes e, a princípio, descartou a versão de assalto. Uma equipe da DHNSG esteve no hospital a fim de obter maiores detalhes sobre a internação de Talitta. Segundo relatos iniciais, ainda a serem confirmados pela investigação, uma briga teria motivado o crime.

O casal estaria no porto novo quando a mulher foi baleada e o homem levado ao Gradim, quando foi assassinado e teve seu corpo abandonado. A Delegacia de Homicídios, ao longo dos próximos dias, deve colher depoimentos, inclusive da sobrevivente, e buscar imagens de câmeras de segurança que ajudem a elucidar o crime.

Violência em alta

De acordo com levantamento mais recente da plataforma Fogo Cruzado, a violência desenfreada é ainda o maior desafio para os moradores do Leste Metropolitano. Apesar de ter ficado atrás da Zona Norte e empatar com a Baixada Fluminense em número de tiroteios, a área concentrou quase a metade dos baleados na Região Metropolitana do Rio, 48%, só no mês de setembro.

O município de São Gonçalo foi o mais violento para a população. Embora tenha ficado atrás da cidade do Rio de Janeiro nos tiroteios – foram 150 registros no Rio e 48 em São Gonçalo -, o município teve 51 baleados no mês – 21 mortos e 30 feridos -, o que equivale a 81% do total de atingidos por bala em todo Leste Metropolitano.