Comodoro do Iate Clube Jurujuba morre aos 67 anos

Considerado uma das referência em assuntos náuticos de Niterói, o Comodoro do Iate Clube Jurujuba, Ricardo Portella, faleceu na manhã deste domingo (26) aos 67 anos. Segundo informou a direção administrativa do clube, ele passou mal nas primeiras horas da manhã de hoje e deu entrada em uma unidade de saúde do município. Segundo pessoas próximas, ele teria sofrido um infarto.

Ele foi um dos responsáveis pela fundação do clube em Jurujuba, criado em 29 de março de 1973. Além disso, também ajudou na fundação da Associação dos Clubes de Niterói e São Gonçalo (ACN), da qual também era um dos associados e exercia o cargo de diretor social da entidade. Em nota, o presidente da ACN, Henrique Miranda dos Santos lamentou o falecimento de Portella.

“A Associação dos clubes de Niterói (ACN), consterna e comunica o falecimento do nosso amigo, Comodoro do Iate Clube Jurujuba, Sr. Ricardo Portela, na manhã de hoje, 26/09/21, às 9:30. Estamos no aguardo de maiores informações. Presidente da ACN, Henrique Miranda Santos”, informou. Outros clubes também prestaram solidariedade. A direção do Praia Clube São Francisco também se manifestou e lamentou a perda de Portella.

“Faleceu na manhã deste domingo o Comodoro do Jurujuba Iate Clube, Ricardo José Portella, vítima de um infarto agudo do miocárdio. Nós do Praia Clube São Francisco prestamos nossa solidariedade aos amigos e familiares deste grande companheiro”, disse a instituição, por meio de nota. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.