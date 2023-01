Como não sentir saudades dos anos 80?

Foi no final dos anos 1990 que um maremoto de nostalgia trouxe os anos 80 de volta ao protagonismo cultural, social do Rio. Lembro bem, festas como a Ploc ficavam lotadas de gente, vestidas como nos anos 80, dançando, ouvindo músicas, se comportando como se vivessem sob o manto daquela década. O curioso é que a maioria dos frequentadores sequer era nascida no auge da magnética década.

Como não sentir saudades?

O curioso é que os 80 foram considerados pelos grandes economistas como “a década perdida”. A inflação alcançou patamares insanos de quase 2000% ao ano ao final da década, perdurou por muitos anos e resistiu a várias tentativas de estabilização da economia.

Entre 1986 e 1994, foram sete tentativas. Diversas vezes, a população viu os preços e os salários sendo congelados, a moeda ser substituída por outra, as prateleiras ficarem vazias, as filas nos supermercados se formarem e o dinheiro perder seu valor do dia para a noite.

Mas quem tinha mais de 15 anos naquela época sentiu algo novo, algo bom, revolucionário no ar. Algo que foi batizado, há milênios, de “liberdades individuais”. Também por isso, os 80 marcaram tanto porque as pessoas em geral – jovens de classe média em particular – perceberam que valia tudo, tudo era permitido e assim nascia a chamada cultura marginal (poemas, jornais impressos em mimeógrafos à álcool), o linchamento de tabus como beijo na boca em desconhecida, sexo livre, muita risada.

Como não sentir saudades?

Eram tempos analógicos. Quem quisesse falar com alguém tinha que telefonar, falar “alô, como vai”, ou ir à caça da pessoa em redutos sensacionais como o Circo Voador, Crepúsculo de Cubatão, Metrópoles, Let it Be. O Rio de janeiro fervilhava, aproveitando que a ditadura militar estava vestindo o pijama depois de promover anistia e o fim da censura.

Como não sentir saudades?

Nos anos 80 cultuava-se, e como, a amizade, a camaradagem, o ir e vir em bandos para Saquarema, Búzios, Visconde de Mauá. A egolatria era desprezada, os bandos atravessavam as noites e amanheciam exaustos nas padarias caçando média e pão com manega. Tudo regado ao som mágico da Rádio Fluminense FM que foi o megafone dos sonhos dessa geração que não pensava em amanhã, mas durou, durou, durou.

Tecnicamente, o rock dos 80 era inferior ao dos 60 e parte dos 70, mas usava o mesmo dialeto, mistura de festas, paixões relâmpagos, as bandas transformaram aquela gigantesca massa em protagonistas das suas obras. Uma geração que agia como se não houvesse amanhã, um mote que virou verso que Renato Russo usou em “Pais e Filhos”, clássico da Legião Urbana.

Como não sentir saudades?

Com o Estado recolhido/acuado, não havia controle e a falta de controle total de atos, palavras, comportamento jogou no colo daqueles jovens a liberdade de escolher o seu destino. Tudo que bandões como U2, Smiths, The Cure, cantavam em suas músicas a partir da embrionária senha do Sex Pistols que, em 1977, disse “dane-se!, faça você mesmo”.

A geração 80 fez, botou a mão na massa e foi em frente. Encontrou abrigos e abismos, como cantou Lobão mais tarde. Todo mundo pegava todo mundo porque não era proibido existir, nem ser incoerente, nem ser doido. Só não valia ser varrido para os armários da decrepitude dos conservadores.

Como não sentir saudades?

Como não sentir saudade de uma curta era, quando o outro era muito mais importante, o Rio era a melhor cidade do planeta, o leque musical era fantástico, a mulherada ocupava o rádio, via Fluminense FM, o fascismo – de direita e esquerda – não passava de um fóssil que julgávamos exterminado.

Esse breve relato nasceu depois que assisti, semana passada, ao show de Evandro Mesquita & The Fabulous Tab, banda que ele mantém além da Blitz. Plateia super lotada sorvia o repertório de clássicos dos Stones, Led Zeppelin, Bob Dylan (com versões mudadas) e uma da Blitz… quando o som da Blitz invadiu o lugar a década de 80 entrou e jogou sobre nós um edredon de banduendes por acaso estrelados.