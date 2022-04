Como é o dia a dia de um ciclista em Niterói

A busca por um estilo de vida mais saudável, ao lado da economia e programas de incentivo para um trânsito menos movimentado, fizeram aumentar o número de ciclistas em Niterói. Somente em 2021, o Centro de Controle Operacional da NitTrans (Niterói Trânsito e Transporte) registrou mais de 590 bicicletas por hora, que trafegaram pela Avenida Marquês de Paraná, no Centro. Porém, a rotina dessas pessoas que utilizam este meio de transporte é repleta de obstáculos nas ruas da cidade, como a impaciência dos motoristas e a falta de mais ciclofaixas no município.

Com o trânsito não tão menos caótico do que em São Paulo e o Rio de Janeiro, a avenida que liga a Zona Sul da Cidade Sorriso ao Centro tem uma movimentação maior do que as duas metrópoles. Na orla de Copacabana, foram registradas 325 bicicletas nos dias de semana. E na capital paulista, cerca de 250 bikes passaram pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, uma das principais da capital paulistana. Ambos os registros foram no mesmo período do que em Niterói. Apesar do tráfego intenso no município fluminense, a maior circulação de ciclistas pela cidade se justifica pela mobilidade mais eficiente e a boa estrutura. Pelo menos é o que relata Lucas Bompet, professor de português de 26 anos, que utiliza o meio de transporte para aplicar suas aulas no Ingá. No entanto, para ele, o problema é outro.

Lucas ao lado de Ritinha, nome da bicicleta – Arquivo

“O maior desafio hoje de ser ciclista em Niterói é a convivência com os outros veículos, pois sempre usam a ciclovia como meio mais rápido de fugir do trânsito e, para piorar, alguns motoristas acreditam que vivem na lei da selva onde o mais forte tem vantagem sobre o mais fraco”, denunciou o professor, que é morador de Icaraí.

A relação de Lucas com “Ritinha”, nome da sua bike, é antiga. São dez anos de parceria, que ajudou o professor na formação escolar, e atualmente, para lecionar jovens que estão na mesma série. Bompet garante que levaria mais tempo para chegar no trabalho se utilizasse outro meio de transporte.

“Todo o dia percorro dois bairros (Icaraí e Ingá), que apresentam ciclovias em bom estado e entre 10 e 15 minutos chego no trabalho. Se utilizasse outros meios, além do custo maior, o tempo gasto seria, no mínimo, 30 minutos. Não trocaria essa rotina e espero que a cidade consiga preencher toda a região com ciclovias para dar mais segurança aos ciclistas”, concluiu.

Realizando o mesmo caminho, o engenheiro civil André Ribeiro Malhano, de 42 anos, faz o trajeto inverso. Saindo do Ingá para Icaraí, o engenheiro percorre 8 km na ida e volta ao trabalho. As reclamações são as mesmas do professor de português, mas André reitera que a economia por causa do uso da bicicleta nos últimos cinco anos, fizeram vender dois carros que possuía.

André também utiliza sua bike para lazer com o filho – Arquivo

“Utilizo a bicicleta desde o início da adolescência para lazer. Para trabalho, a pouco mais de 5 anos. Inclusive, juntando as condições do trânsito com os elevados custos atuais do combustível, manutenção e seguro de um carro, com a facilidade de locomoção que é de uma bicicleta, optei em vender os dois veículos que tinha. Quando preciso fazer uma viagem mais longa eu alugo um carro. Com isso obtive uma economia mensal de quase 1 mil reais”, destacou.

O engenheiro ainda sugeriu que a malha cicloviária da Avenida Jornalista Alberto Torres, na Praia de Icaraí fosse ampliada. Os ciclistas que utilizam o local precisam escolher entre dividir espaço com os pedestres, ou com os veículos nas ruas. Além disso, André disse que outra boa opção para lazer na cidade é repetir o que acontece na capital, quando parte da Avenida Atlântica, em Copacabana, é fechada para pedestres e ciclistas.

“Principalmente nos finais de semana costumo pedalar a lazer no Rio. Lá eles tem o costume de isolar uma faixa da orla, que se estende do Centro até a praia de Ipanema, se não me engano. Essa prática permite que a via principal da praia fique disponível apenas para os pedestres e ciclistas. Poderiam fazer o mesmo nas praias da orla de Niterói. Fica a dica”, sugeriu.

O transporte, que também acaba não agredindo o meio ambiente, vem se tornado tendência para os niteroienses. Em 2021, lojistas do ramo revelaram um aumento de 30% nas vendas em 2021. Entretanto, são necessários cuidados e experiência para pedalar. Mas para quem gostaria de tentar esta alternativa para o tráfego da cidade, algumas dicas são importantes. Primeiramente, os ciclistas devem respeitar as leis de trânsito, segundo o Código Brasileiro, e por isso é proibido pedalar em calçadas, passarelas ou outras vias exclusivas de pedestres. Assim, as ciclofaixas são exclusivas para quem está de bike, e em caso de não possuir esta via, acostamentos ou o bordo direito da pista podem ser utilizados. Contudo, o engenheiro civil André tem uma dica, para quem vai para o trabalho com o meio de transporte.

“Eu saio de caso muito cedo e não sinto tanto o calor, mas, mesmo assim, é válido se cuidar com protetor solar de boa qualidade. O tempo de exposição ao sol é grande, variando de acordo com a distância a percorrer”, ressaltou. Capacetes para a segurança, toalha e desodorantes para se livrar do suor, também podem ser importantes.