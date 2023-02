Como caminha Lula no 3º mandato

Célio Junger



Nesse comportamento de início de governo, Lula procura demonstrar que o seu posicionamento político é exageradamente voltado pela esquerda radical quando diz, sem qualquer constrangimento, que dará total apoio a Venezuela, Cuba, Argentina e outros países dirigidos por figuras conhecidas de longo tempo. Agora, o presidente ao nomear a neta de Carlos Marighella para importante cargo no Ministério da Cultura, traduziu um desejo de dimensões que ultrapassam o natural, pois, procurando impressionar os brasileiros, desnecessariamente, o presidente pode criar para si mesmo uma situação incontrolável mais a frente.

A pretensão socialista de governar nesse início de gestão nos deixa pensando que se Lula conseguir o seu intento, outras valorosas Maria Marighella virão para mostrar o tamanho da posição presidencial, porém, trazendo, ao mesmo tempo, dúvidas quando processa acordo com Waguinho de Belford Roxo para sua mulher ser a Ministra do Turismo do Brasil. Então, com qual Lula vamos conviver? O do Marighella ou o do Waguinho? A própria neta do combativo guerrilheiro Marighella, na sua posse, disse: “Quem não sabe o que procura não reconhece o que fala”.

Fora essa aberração no Turismo, Lula tem sido coerente em suas indicações. Vários ex-governadores de estados importantes, com experiência política e em administração pública estão dirigindo Ministérios que necessitam de gente com talento. Na Educação, o gestor escolhido já mostrou no Ceará um bom trabalho. Na Justiça, o ex-magistrado e ex-governador do Maranhão é outro que sabe das coisas. Na Economia, também indicou um homem de sua total confiança, ex-Ministro da Educação e Prefeito da cidade de São Paulo. Dois ex-governadores de São Paulo fazem parte do Ministério.

Mas, onde Luiz Inácio acertou em cheio foi no Ministério da Saúde. Depois dos desastres com Pazuello e Queiroga, o Presidente nomeou a cientista e pesquisadora reconhecida internacionalmente, Nísia Trindade, primeira mulher a chefiar a Pasta e também a primeira mulher a presidir a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), instituição histórica de ciência e tecnologia. Devendo ressaltar que, a talentosa cientista conseguiu juntar na sua assessoria direta as figuras de vários ex-Ministros da Saúde para compor sua administração. Esse fato merece aplausos, pois, ex-Ministros da Saúde sujeitaram trabalhos em cargos de assessoria apenas visando colaborar com o país e à gestora maior da Pasta.

Por outro lado, Lula correu sério risco de zebra no Congresso Nacional com o surgimento da candidatura do bolsonarista Rogério Marinho, pois, foi apoiado por uma tropa com Damares Alves, Magno Malta, Sérgio Moro e o ex-vice Hamilton Mourão e mais os oportunistas de plantão desse União Brasil e de outros partidos sem ideologias próprias. Entretanto, a manobra não teve êxito e Rodrigo Pacheco continuará comandando a massa e decidindo tudo ou quase tudo no país. Com isso, a turma incentivadora do 8 de janeiro ficou, mais uma vez, sem o que argumentar de agora em diante.

No tortuoso caminho a ser percorrido por Lula, toda habilidade no trato com os parlamentares é pouca, sobretudo, para conter as pretensões pessoais com seus “goelas grandes”, vai demorar algum tempo nesse 2023 para ser encontrada a estabilidade de governar. Todavia, ficou patente que a extrema direita ficou sem fôlego para continuar atacando a democracia e essa ideia de impeachment de Ministros do Supremo Tribunal Federal. De qualquer forma, o presidente precisa esclarecer melhor essas anunciadas atitudes de apoio a Maduro e Cia porque nossa gente quer paz e tranquilidade para continuar na luta do dia a dia.

É FUNDAMENTAL TER A CERTEZA DE ONDE QUERO CHEGAR, POIS SÓ ASSIM SABEREI QUAL CAMINHO TOMAR.