Comlurb removeu 409 toneladas de gigogas das areias da praia da Barra da Tijuca

A Comlurb está trabalhando desde terça-feira (19/04) na remoção das gigogas que chegam às areias da praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A Companhia está atuando nesta sexta-feira (22/04) em dois turnos com 35 garis.

Foram removidas desde terça até o fim do dia de quinta 409 toneladas. Estão sendo utilizados duas pás carregadeiras, um trator esteira e outros dois com carretinha, além de cinco caminhões basculantes. A operação vai durar até que todas as gigogas sejam removidas.

Vale lembrar que a Comlurb só remove as gigogas que chegam às areias das praias. Não tem atribuição de limpeza na lagoa.