Comlurb remove 6 t de peixes do Canal de Marapendi, no Rio

A Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro) removeu, de sexta-feira (13) até o final do dia de ontem (14), 6 toneladas de peixes das margens do Canal de Marapendi, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital. A Companhia trabalhou com uma equipe formada, em média, por 20 garis e apoio de puçás e caminhão compactador. As margens se encontram limpas e serão monitoradas para que o serviço de remoção dos peixes recomece quando encostarem nas margens do Canal.

Vale lembrar que a responsabilidade pela gestão ambiental da Lagoa de Marapendi e demais lagoas da Barra e Jacarepaguá é do Instituto Estadual do Ambiente e a Comlurb faz a remoção apenas quando os resíduos chegam às areias das praias.