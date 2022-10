Comlurb prepara grande esquema de limpeza para as eleições com 2.225 garis

Foi planejado pela Comlurb um esquema de limpeza para este primeiro turno das Eleições 2022, amanhã (2), com 2.225 garis e 312 agentes de limpeza urbana. Eles irão trabalhar antes, no entorno de todas das 46 Zonais Eleitorais da cidade do Rio, antes, durante e após o pleito.



O esquema operacional prevê a presença de 666 garis a partir das 6h. O segundo grupo, de 1.559 garis entra no turno da tarde, a partir das 17h e estará nas ruas até que todos os pontos estejam limpos. A Companhia vai atuar com 43 caminhões compactadores, oito varredeiras de grande porte, quatro varredeiras compactas e 112 sopradores, que vão auxiliar no serviço de varrição mecanizada e remoção de todo material de propaganda eleitoral.

A lavagem hidráulica dos logradouros vai contar com 13 pipas d´água e nove motobombas com água de reúso. Vale lembrar que a manutenção de rotina no município segue sendo realizada normalmente.