Comitiva da Seleção faz vistoria na Arena da Amazônia

A Arena da Amazônia recebeu, nesta segunda-feira (27), a visita de uma comitiva da CBF. Coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista esteve ao lado de Fabio Mahseredjian, preparador físico da equipe, e também de Manoel Flores, Diretor de Competições da CBF. O Governador da Amazônia, Wilson Lima, acompanhou o trio.

Em cerca e uma hora, eles vistoriaram a estrutura do estádio, seus vestiários e também o gramado da Arena da Amazônia. Logo após a visita ao palco de Brasil x Uruguai, o grupo ainda conversou com os jornalistas em coletiva de imprensa realizada no local.

“O que eu pude ver aqui, houve uma evolução muito grande na questão do gramado. Nós temos ainda mais 20 dias para que melhore ainda mais, para que a gente possa chegar no nível que tivemos em Pernambuco, que também estava muito bom. Essa é uma exigência dos jogadores e da comissão técnica”, comentou Juninho Paulista, Coordenador da Seleção Brasileira.

Durante a coletiva de imprensa, o Governador da Amazônia confirmou que a partida entre Brasil e Uruguai contará com a presença de público. Segundo ele, serão 14 mil torcedores presentes no estádio, com protocolos rígidos de acesso, uso de máscaras e distanciamento social. A Seleção Brasileira enfrentará o Uruguai no dia 14 de outubro, às 21h30 (Brasília), na Arena da Amazônia.

Foto: Lesley Ribeiro/CBF