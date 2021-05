Comitê Fora Bolsonaro realiza carreata para comemorar o Dia do Trabalhador

Com o tema “Vacina no braço e comida no prato”, o Comitê Fora Bolsonaro e Mourão realizou, na manhã deste sábado (01), uma carreata que percorreu vários bairros de Niterói e São Gonçalo.

A carreata teve início com uma concentração, às 9h, em frente à Câmara Municipal de Niterói. Por volta das 11h, cerca de 30 veículos partiram em direção a São Gonçalo, com destino à Praça Zé Garoto, onde chegaram por volta das 13h. O trajeto, com cerca de 20 km, passou pelas principais vias que ligam as duas cidades. Além de pedirem a saída do presidente Bolsonaro e de seu vice, Hamilton Mourão, a carreata defendeu o lockdown nacional, o retorno e a ampliação imediata do auxílio emergencial, a quebra das patentes das vacinas e a defesa do SUS. Também se manifestou contra a reforma administrativa e as privatizações, além da luta contra o retorno presencial das aulas.

A carreata também promoveu uma ação solidária, solicitando aos participantes que fizessem a doação de 1 kg de alimento não perecível, que foram arrecadados na concentração.