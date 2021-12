Comitê Científico orienta para Réveillon no estado do RJ

Com a chegada da variante Ômicron e os hospitais sendo ocupados novamente devido a um surto de gripe, nos últimos dias o Governo do Estado do Rio de Janeiro começou a debater sobre a realização ou não da famosa festa de Réveillon. O Comitê Científico do Estado aprovou a queima de fogos na Praia de Copacabana, mas sem a realização de shows para evitar aglomeração. A ideia apresentada pelo governador é de fazer os fogos com música eletrônica, com a utilização de caixas de som e a proibição de estacionamento, para que assim não seja possível realizar aglomerações nos locais. O decreto dividiu a população já que muitos acham que a aglomeração vai acontecer nas praias mesmo sem os shows.

No Diário Oficial do Estado do Rio de sexta-feira (3), algumas orientações foram publicadas para que as festas de fim de ano possam ser realizadas. As orientações são do Grupo Técnico de Assessoramento a Eventos de Saúde Pública da Secretaria Estadual de Saúde e envolvem evitar aglomeração e um reforço na fiscalização por parte das autoridades sanitárias municipais.

Na publicação, a queima de fogos, festa ou qualquer tipo de comemoração promovido pelas prefeituras, só será liberada desde que “garantidas estratégias que evitem aglomeração de pessoas”.

Também ficou determinado que as autoridades municipais deverão evitar aglomerações, propondo barreiras de acesso ao público, limitação de estacionamentos e outras ações necessárias. Outra recomendação é a de que não aconteçam atividades onde não possam ser evitadas as aglomerações, mesmo em ambiente aberto. O grupo técnico pede ainda que seja evitada a realização de shows.

VARIANTE ÔMICRON NO BRASIL

Atualmente, cinco casos da variante Ômicron foram confirmados no Brasil, sendo três em São Paulo, dois no Distrito Federal. Oito casos estão sob investigação, sendo um em Minas Gerais, um no Rio de Janeiro e seis no Distrito Federal. Todos os pacientes seguem monitorados pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) de cada estado.

Até o momento, a variante Ômicron já foi detectada em 26 países e totaliza 326 amostras positivas. Evidências científicas apontam que a variante possui um índice de transmissibilidade maior que as outras, mas não há estudos comprovados sobre a sua severidade. Além disso, o diagnóstico laboratorial da variante não foi comprometido. Isso significa dizer que as atuais tecnologias de testagem são suficientes para a sua detecção.

Segundo o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, ainda que não haja evidências científicas sobre a resposta vacinal contra a nova variante, vacinar ainda é a melhor saída, uma vez que o Brasil registrou uma queda de 92,57% na média de óbitos desde o pico da pandemia, registrado em 19 de abril.

GRIPE: DE SURTO A EPIDEMIA

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o surto de Influenza no estado do Rio subiu de 173 casos, na semana de 15 a 20 de novembro, para 4.752,7 no período de 4 a 6 de dezembro. Um aumento de 2.647%.

Entre os adultos, houve uma curva ainda mais acentuada na média móvel de atendimentos diários, que passou de 126,5 para 3.756 atendimentos por dia. Um crescimento de 2.869%.

RIO DE JANEIRO

Na tarde da última quinta-feira (9), o prefeito do Rio, Eduardo Paes, antecipou informações de como será o Réveillon na cidade. Assim como orienta na resolução publicada nesta sexta, Paes retirou os palcos de shows e espalhou a queima de fogos para dez pontos da cidade. São eles: Copacabana, Flamengo, Piscinão de Ramos, Ilha do Governador, Igreja da Penha, Parque Madureira, Bangu, Praia de Sepetiba, Recreio dos Bandeirantes e Barra da Tijuca. Apenas Copacabana terá sonorização com 25 torres de som espalhadas pelas praias.

Eduardo Paes reforçou o pedido para que a população se espalhe pelos pontos da cidade. “Nosso desejo é que não haja tanta concentração de pessoas em Copacabana, por isso espalhamos a queima de fogos para outros pontos da cidade. De qualquer lugar do Rio vai ser possível olhar para o céu e ver os fogos. Pedimos às pessoas que frequentem os espaços mais próximos às suas casas”, acrescentou o prefeito.

NITERÓI

A prefeitura confirmou no último dia 30 de novembro que decidiu, mais um ano, não realizar o tradicional show da virada na Praia de Icaraí. Mas o prefeito Axel Grael confirmou que Niterói terá queima de fogos, de baixo estampido, em 10 diferentes pontos do município, permitindo que o cidadão acompanhe de qualquer bairro, sem precisar se deslocar. Os pontos serão divulgados em breve.

“Estamos na luta contra a pandemia e por isso, este ano, não teremos as queimas de fogos concentradas apenas em Icaraí e Itaipu. Os fogos serão instalados em outros pontos também para que todos possam ver de qualquer lugar. Recomendamos que passem em casa, sem aglomerações. É fundamental todos estarem com a vacinação em dia por um 2022 ainda mais forte contra a Covid-19.” diz a nota da prefeitura de Niterói.

CAMPOS DOS GOYTACAZES

A cidade não contará esse ano com os tradicionais shows que antecedem a virada do ano na orla do Farol de São Tomé. O anúncio foi feito pelo prefeito Wladimir Garotinho, por meio de suas redes sociais, desde o último dia 30 de novembro.

“Teremos apenas queima de fogos simbólica. Não vamos financiar uma festa que vai gerar aglomeração, principalmente porque já existe uma nova variante do vírus circulando, vinda da África do Sul, com casos suspeitos no Brasil”. Em relação ao Carnaval, Wladimir afirmou que a prefeitura irá aguardar o “andamento epidemiológico para decidir” – afirmou.

MARICÁ

Com o intuito de evitar aglomeração devido a pandemia da Covid-19, a cidade de Maricá decidiu que não terá shows na virada do ano. Entretanto, a tradicional queima de fogos em alguns pontos da cidade, está mantida.

Apesar do avanço na vacinação e da baixa ocupação de leitos nas unidades hospitalares da cidade a prefeitura decidiu cancelar a festividade como precaução.

A Prefeitura de Maricá ainda não divulgou os pontos que contarão com a queima de fogos. A expectativa é que bairros como Ponta Negra, Barra de Maricá, São José do Imbassaí, Cordeirinho, Itaipuaçu, Araçatiba, Guaratiba e Parque Nanci tenham a queima para marcar a virada de ano.

IGUABA GRANDE

A Prefeitura de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, decidiu cancelar a festa de Réveillon em decorrência dos casos da nova variante Ômicron registrados no Brasil. O anúncio foi feito na última segunda-feira (6) pelo prefeito Vantoil Martins (CID). Todos os shows que estavam programados foram cancelados. Ainda há possibilidade de acontecer a tradicional queima de fogos, mas não está confirmado.

VOLTA REDONDA

No caso de Volta Redonda, no interior do Rio, a prefeitura afirmou que cancelou Réveillon e Carnaval após a avaliação de que ” a situação pandêmica ainda inspira cuidados e vigilância por parte de todos” que “ainda segue infectando e vitimando pessoas em todo o país”, diz a nota.

Entretanto, festas privadas estão autorizadas, desde que sigam as regras sanitárias vigentes no período.

RIO DAS OSTRAS

A cidade diz que permanece com a queima de fogos no réveillon e Saquarema afirma que avalia a possibilidade de festas, mas que “o município ainda está atento aos índices epidemiológicos juntamente com as equipes da Secretaria Municipal de Saúde”. Sobre Carnaval, também não há planejamento para nenhuma das duas cidades.

ARARUAMA

O decreto municipal 187 autoriza somente queima de fogos e uso obrigatório da máscara de proteção para evitar aglomeração. O decreto diz, ainda, que não é permitido montagem de palco para grandes shows.

Para aqueles cidadãos que optarem não sair de suas casas no dia 31 de dezembro, será transmitida a queima de fogos ao vivo pela página oficial do Facebook da Prefeitura.

CABO FRIO

A prefeitura já havia comunicado em meado de novembro que o Réveillon e a tradicional queima de fogos na Praia do Forte não aconteceriam “em virtude das condições financeiras municipais”.

No fim de 2020, a atração também não foi realizada para evitar a aglomeração de pessoas devido à pandemia.

Ainda de acordo com o governo municipal, os comércios que optarem por realizar festas particulares terão a permissão, mediante o cumprimento das normas de prevenção à Covid-19 que estiverem em vigor na época.

A Prefeitura de Cabo Frio vai montar três pequenos palcos para apresentações de artistas locais, um no Jardim Esperança e dois em Tamoios. “Toda a programação estabelecida está condicionada ao estado epidemiológico que estiver vigente no período de festividades”, diz em nota.

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

O prefeito Alexandre Martins (REP), não pensa em cancelar nada do que foi planejado até agora. “A gente tem toda a cautela possível, a gente já tem um planejamento caso aumente a contaminação, nosso povo tá vacinado”, afirmou Alexandre.

“Nossa programação de fogos está mantida e a rede hoteleira, com toda a expectativa, e os hotéis já agendados, lotados”, assegurou Martins, dizendo que a palavra de ordem é “cautela”. Em caso da situação da Pandemia piorar, o prefeito buziano descartou fechar a cidade, mas citou a volta das barreiras sanitárias para reduzir o fluxo. “Não tenho dúvidas que vamos nos sair bem”, afirmou Martins.