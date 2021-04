Comissão de Indústria Naval discute plano de trabalho na segunda-feira

A Comissão de Indústria Naval, de Offshore e de Petróleo e Gás da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vai realizar audiência pública remota, nesta segunda-feira (5), às 14 horas, para aprovar o plano de trabalho e o cronograma de ações para os próximos 120 dias de atuação.

“O objetivo da comissão é resgatar a história e realizar um diagnóstico da situação do setor no estado. Vamos fomentar os debates necessários para que seja possível extrair sugestões que levem a novas estratégias e rumos para as dificuldades atualmente enfrentadas no Rio de Janeiro”, explicou a presidente do colegiado, deputada Célia Jordão (Patriota).

Representantes do Governo do Estado, do Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore (Sinaval), da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), da Petrobras e do Ministério das Minas e Energia foram convidados para debater sobre a recuperação do segmento. Na reunião, também serão definidas as datas dos próximos encontros temáticos da comissão.