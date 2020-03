Comissão de Governança da Região Metropolitana será instalada nesta quarta

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Alerj) instala, nesta quarta-feira (11), às 12h45, a Comissão de Governança da Região Metropolitana, que será presidida pelo deputado Waldeck Carneiro (PT). O evento será na Escola do Legislativo Fluminense (Elerj), na Rua da Alfândega, nº 08, segundo andar/sala 01, no Centro.

Na ocasião será feita a eleição do vice-presidente da comissão e ainda haverá a designação do relator, apresentação do Relatório da Comissão Especial da Região Metropolitana, de 2019; e aprovação do Plano de Trabalho.

“Vamos instalar a composição da comissão para acompanhar o novo modelo de governança da região metropolitana. É muito relevante para que o parlamento monitore aquilo que votou. Portanto, ter a Região Metropolitana como eixo de uma comissão é muito importante para que a Assembleia contribua decisivamente para proposições que ajudam a estabelecer políticas para essa região”, disse o deputado Waldeck.