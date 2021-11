Comissão de Defesa do Consumidor de Maricá fiscaliza cumprimento da Lei das Sacolas

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Maricá e a Secretaria de Defesa do Consumidor fiscalizaram mercados e comércios de Maricá para verificar o cumprimento da Lei 3.066, sobre a proibição de cobrança de sacolas plásticas ecológicas.

Os mercados foram comunicados sobre as penalidades no caso de descumprimento da normativa. A Lei é de autoria do presidente da Câmara Municipal de Maricá, Aldair de Linda.

“Nossa ideia inicial é conscientizar. Visitamos mercados para explicar o funcionamento da lei, instruir e fazer cumprir as determinações”, explicou o presidente da Comissão, Frank Costa,