Comissão de Combate à Intolerância Religiosa discute intolerância religiosa em Niterói

Em um trabalho concentrado, o Ministério Público, a sociedade civil, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Polícia Civil e integrantes de diferentes religiões realizaram um levantamento que apontou os cultos de matrizes africanas (umbanda e candomblé) como alvos preferenciais de atos de violência religiosa, somando 91% dos ataques registrados em 2021. Para tratar o tema está marcado uma audiência pública na próxima terça-feira (29/03), às 18h na Câmara Municipal de Niterói.

Há anotações também de intolerância contra católicos e judeus. No documento divulgado, agora no início deste ano, a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa apurou que 56% dos agressores são ligados ao segmento evangélico. A Comissão de Combate à Intolerância Religiosa listou os casos ocorridos em todo estado do Rio de Janeiro no ano de 2021. Os crimes mais frequentes foram: injúria contra pessoas (26%), injúria contra comunidades (23%) e vandalismo em templos (21%).

Para elaborar mecanismos efetivos de enfrentamento ao preconceito e propor políticas públicas eficazes de apoio, o mandato da vereadora Walkíria Nictheroy realizará o encontro no plenário da Câmara Municipal. Todas as delegacias da Polícia Civil podem receber denúncias, no entanto a própria instituição orienta para que os registros sejam feitos na especializada, na Delegacia de Combate a Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Rua do Lavradio, 155, no Centro do Rio). Os registros também podem ser feitos pela internet.