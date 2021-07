Comissão da Covid-19 debate campanhas de comunicação e fake news

A Comissão Temporária da Covid-19, no Senado Federal, que acompanha as medidas de combate à pandemia, realiza na segunda-feira (5), a partir das 10h, audiência pública remota para debater as campanhas de comunicação sobre a pandemia e também as fake news sobre a vacinação contra o coronavírus.

Vão participar da videoconferência Frank Márcio de Oliveira (diretor-adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); Paulo Jerônimo de Sousa (presidente da Associação Brasileira de Imprensa -ABI); Josiclecia Gomes Nogueira (secretária de Comunicação do governo do Amazonas); e Murilo Aragão (fundador da Arko Advice).

Na última terça-feira (29), o Senado aprovou requerimento que prorrogou o funcionamento da Comissão Temporária da Covid-19 por mais 120 dias. O requerimento de prorrogação havia sido apresentado pelo senador Confúcio Moura (MDB-RO), que é o presidente desse colegiado.