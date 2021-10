Comissão da Câmara acusa ministro de receber deputada neonazista

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (13) com a presença do ministro da Ciência ,Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes.

Os parlamentares querem que ele esclareça a situação dos sistemas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e explique a reunião com deputada neonazista, da Alemanha, que foi recebida oficialmente no gabinete do ministro.

A audiência será realizada no plenário 12, às 9 horas, a atende requerimentos apresentados pelos deputados Rogério Correia (PT-MG), Professora Rosa Neide (PT-MT), e Danilo Cabral (PSB-PE).

Os deputados lembram que o CNPq teve “abruptos cortes de financiamento” e está operando com o menor orçamento dos últimos 21 anos e que a Plataforma Lattes, por exemplo, que hospeda informações de alta significância dos pesquisadores brasileiros e da produção científica do País pode estar ameaçada.

Apesar da grave situação do CNPq, dois deputados citam que o ministro abriu espaço em sua agenda para receber uma deputada neonazista.