Comício de 7 de Setembro. Caravanas de todas as regiões começam a chegar ao DF

Os seguidores atenderam ao chamado do presidente Jair Bolsonaro (PL) já começam a chegar a Brasília para o ato político que vai ocorrer durante e após o desfile militar que celebra os 200 anos da Independência do Brasil. Segundo o portal Metrópoles as caravanas partem de todas as regiões do país, mas principalmente de estados vizinhos à capital, como Goiás, Bahia e Minas Gerais.

Não há uma coordenação central dessas caravanas, mas militantes bolsonaristas calculam que há entre 300 e 600 ônibus que já chegaram ou estão a caminho do DF. Se cada veículo carregar 45 pessoas, seriam, no mínimo, 13,5 mil visitantes de outros estados para celebrar o feriado em Brasília e mostrar apoio à reeleição do presidente.

Os veículos particulares, como ônibus, caminhões, motorhomes, carros e tratores, estarão proibidos de ocupar a Esplanada dos Ministérios, onde ocorrerá o desfile, e as forças de segurança do DF definiram três pontos principais para abrigar os grandes veículos: o Parque Leão, no Recanto das Emas; o Parque de Exposições da Granja do Torto, entre Sobradinho e Plano Piloto; e os estacionamentos do Parque da Cidade, na Asa Sul. Desde o fim de semana, porém, já era possível ver os primeiros ônibus de caravanas em estacionamentos dos setores hoteleiros de Brasília.