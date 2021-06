Comércio prevê aumento superior a 5% das vendas no Dia dos Namorados

Apesar de a pandemia ainda se encontrar com números preocupantes, o comércio de Niterói aposta em números positivos para o Dia dos Namorados. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a expectativa neste ano é que a data gere um crescimento de 5,3% nas vendas em relação ao ano passado.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo próprio CDL entre 25 a 30 de maio, de 1029 niteroienses entrevistados, 55% pretendem comprar um presente, sendo 63% casados e 34% são namorados. Ainda segundo o levantamento, os pombinhos pensam gastar, em média, R$ 200 no presente.

Por causa da pandemia, a maioria que anunciou que vai comprar algo, 57% dos entrevistados, pretende comemorar em casa. Mas 25% dos casais planejam celebrar a data com um jantar romântico. E é pensando neste público específico que os restaurantes de Niterói criaram promoções especiais.

Um dos sócios de um restaurante de frutos do mar em Charitas, Adriano Gadini, explica que o clima é de otimismo pelo fato de muita gente em Niterói já ter sido vacina e também porque o Dia dos Namorados vai cair no sábado. Com pratos saindo a R$ 130 por casal, ele acredita que a situação atual dê mais tranquilidade aos clientes.

“O cliente fica mais tranquilo e seguro de sair de casa para curtir a data com o ou a amada no atual momento, até porque a casa já segue um controle rígido de higiene e obedece às orientações dos órgãos competentes. Apostamos nos pratos selecionados que mais agradam aos clientes. Além disso, há o acompanhamento de um espumante com o preço mais acessível é do agrado de todos”, contou Gadini.

Já Luiz Carlos Schwarz, dono de um restaurante em Itaipu, na Região Oceânica, fala que está com uma expectativa “100% em relação a 2020” quanto ao movimento. Explicando que a data é a mais procurada após o Dia das Mães, ele aposta em descontos de até 50% em sobremesas para atrair a clientela. E ele garante que o local não vai descuidar das regras sanitárias.

“Manteremos todos os itens do protocolo para frequência em restaurantes, tais como: distanciamento de dois metros entre as mesas, obrigatoriedade de uso de máscaras quando não estiver sentado à mesa, desinfecção das mãos e das solas dos sapatos do cliente, em tapete especial, antes que alguém entre no salão do restaurante, manutenção de recipiente com álcool em gel nas mesas e em locais estratégicos”, explicou Schwarz.

Gabriel Gontijo