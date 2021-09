Comércio é fechado depois da morte do traficante Pivete

Criminosos que controlam o tráfico de drogas do Morro da Coreia e do Zumbi, no bairro Pita, em São Gonçalo, ordenaram o fechamento do comércio da região na tarde de hoje (9). A atitude veio menos de 24h depois de Leilson Ferreira Fernandes, conhecido como Pivete, ter sido morto em um confronto com policiais militares. Ele é conhecido por ser o maior articulador de roubos de carga na cidade.

Uma moradora do bairro que não quis se identificar, entrou em contato com A TRIBUNA e disse que uma mensagem estava circulando nas redes sociais, como sendo dos traficantes da localidade, dizendo que “a Troa do P estava de luto” e que os comerciantes deveriam ficaar com meia porta até domingo (12).

“Eu recebi pelo grupo de moradores que nós temos. E na madrugada de hoje desceram a minha rua armado gritando que era pra fechar tudo. Hoje o comércio tava aberto pela manhã, mas no começo da tarde já tinham fechado tudo”, disse a moradora.

Na mensagem os bandidos deixam claro que, caso não fechem, a responsabilidade é do comerciante.

Mensagem que circula na rede social solicitando que o comércio fique com meia porta durante o fim de semana

De acordo com o comandante do batalhão, tenente-coronel Aristheu de Góes, o policiamento foi reforçado na região, com o objetivo de evitar práticas criminosas como o toque de recolher e fechamento de comércios, em luto forçado pela morte do traficante. Ainda de acordo com o comandante, o batalhão está monitorando a área para evitar esse tipo de situação. Mas pelo vídeo (abaixo) que A TRIBUNA recebeu da moradora que não quis se identificar, o comércio no local foi fechado na tarde desta quinta-feira (9).