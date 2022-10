Copa. Venda de TVs deve aumentar 10%

O início do mundial marcado para 20 de novembro, está animando os comerciantes do Rio que torcem por um aumento de 10% nas vendas de aparelhos de TV, em comparação ao mesmo período de 2021.

A informação é do Clube dos Diretores Lojistas e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro

A preferência dos consumidores tem sido por aparelho de 65 polegadas com telas Oled e Qled.

E para atender a demanda e atrair novos clientes, diversas ações promocionais serão realizadas, como descontos, pagamentos diferenciados, além do tradicional parcelamento da compra no cartão de crédito.