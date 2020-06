COMÉRCIO DE RUA SERÁ REABERTO NA SEGUNDA-FEIRA EM NITERÓI

O município de Niterói passa a partir da próxima segunda-feira, (22), da fase laranja da quarentena, sem nenhuma flexibilização, para a fase amarela 2, que permite a abertura com restrição de mais algumas atividades econômicas. Para manter o sistema de fases, o prefeito Rodrigo Neves (PDT) disse que vai manter a fiscalização nas barreiras e parques e praias continuarão fechadas.

Na fase amarela 2, centros comerciais abertos como os da Região Oceânica e Pendotiba poderão funcionar, os shoppings e centro comerciais fechados, ainda deverão ficar fechados, mas poderão funcionar no sistema drive-thru. O comércio de rua e serviços em geral podem funcionar com capacidade limitada a 50%, e adoção dos protocolos padrão e setoriais específicos. Fica proibida a abertura de bares e restaurantes para consumo local, academias de esportes em todas as modalidades e outras atividades que gerem aglomeração.

De acordo com o prefeito Rodrigo Neves, graças ao esforço e a disciplina ao cumprimento dos protocolos, a métrica que foi calculada nesta sexta-feira (19), em cima das taxas de transmissão, recuperação, letalidade e da ocupação de leitos, colocou Niterói numa pontuação de 7.63 que é do nível amarelo 2, o penúltimo estágio do período de restrição.

“O amarelo nível 2 é o alerta máximo que nós vamos entrar nesse estágio e nós vamos publicar no Diário Oficial deste sábado (20) todas as justificativas e esclarecimentos indicando também a retomada dentro do conceito do novo normal de algumas atividades que durante esses três meses não estavam permitidas. Então, quero que me dirigir aos pequenos e médios comerciantes varejista de rua que a partir de segunda-feira (22) com a evolução do estágio serão retomadas e permitidas as atividades na cidade dentro de uma regra de funcionamento, que é a regra evidentemente do uso do termômetro, máscaras, do distanciamento social, também a regra de 50% no máximo de ocupação do estabelecimento para evitar aglomeração”, disse o prefeito.

O prefeito disse que haverá um horário de funcionamento destes estabelecimentos, pactuado com as entidades empresariais de Niterói entre as 12h e 20 h para evitar a aglomeração nos ônibus dos trabalhadores no mesmo horário de deslocamento.

“Portanto, o comércio varejista, como o de móveis, empresa de informática, artigos esportivos, designer, armarinhos, comércios na Rua Moreira César, em Icaraí e no Centro da cidade e em outros corredores comerciais estão permitidos da mesma forma para os clubes da nossa cidade desde que sem aglomeração e sem a prática de esportes coletivos e a não abertura de bares e restaurantes dentro dos clubes”, afirmou o prefeito.

Os templos religiosos também poderão voltar mas com apenas 25% de sua capacidade dos assentos, além da utilização da máscara, medir a temperatura dos fieis com um termômetro e evitar aglomerações.

“O Campo de São Bento, em Icaraí, o Parque Palmir Silva, no Barreto e no Horto do Fonseca que são espaços maiores na cidade terão permissão de funcionamento de 10h às 20h:30min., com medição de temperatura e somente para atividades e para caminhadas”, informou o chefe do Executivo, ao revelar ainda a ampliação de um novo horário para os idosos nos espaços público, que será entre 10h30min às 12h30min. Os horários para pessoas de outras idades será de 6h às 10:30 hs e 16h às 22h.

Para chegar ao novo estágio, o Gabinete de Crise analisou as taxas de transmissão da covid-19, de recuperação da doença, de letalidade e de ocupação dos leitos. Nesse cálculo, Niterói atingiu hoje a pontuação de 7,63, o que a classifica para o estágio amarelo nível 2 (entre 5 e 10 pontos). É o penúltimo nível do plano de transição montado pela prefeitura. O último é o amarelo nível 1 (entre 0 e 5 pontos), que amplia ainda mais o retorno das atividades. Após esse, não há mais restrições e será possível passar para o estágio verde, que permite a liberação de todas as atividades, o que só acontecerá quando for disponibilizada a vacina contra a Covid-19.

Até 1º de julho, será feita uma nova avaliação e ele se mostrou otimista quanto a possibilidade de avançar mais ainda na transição. O próximo estágio, o Amarelo I, permite a abertura dos shoppings e centros comerciais fechados, a volta das aulas nas escolas públicas e particulares, além de universidades. Cinemas, teatros, bares e restaurantes também poderão voltar a funcionar, assim como será permitida a reabertura de locais públicos, como parques, praças e praias.

Boletim — Segundo boletim da Prefeitura de Niterói, a cidade tem 4.274 casos de Covid-19 confirmados em moradores, dos quais: 779 isolamento domiciliar e sendo acompanhados pela Fundação Municipal de Saúde, 3203 pacientes recuperados, 175 óbitos e 117 hospitalizados.