Comércio de Niterói aproveita 20% dos trabalhadores temporários do final de ano

Dados da Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL – Niterói) apontam que o aproveitamento dos trabalhadores que entraram no mercado de trabalho em vagas temporárias, em dezembro, foi em torno de 20%. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Seden) vai divulgar nas próximas semanas dados sobre empregos e demissões na cidade.

Esse aproveitamento de 20% dos temporários de dezembro é positivo para a economia. O presidente da CDL – Niterói, Luiz Vieira, também explicou sobre a sazonalidade dos primeiros meses do ano. “As vendas de janeiro e fevereiro são inferiores no comparativo com dezembro, exceto os produtos dos segmentos de setores como os de carnaval, de verão e material escolar. O restante do comércio está dentro da normalidade no mês”, explicou.

O secretário Luiz Paulino Moreira Leite, da pasta de Desenvolvimento Econômico (Seden) de Niterói, disse que em março terá um panorama mais fiel de como está o mercado de trabalho no início de 2022. “Tivemos um dezembro bem razoável e não podemos esquecer que continuamos com a pandemia e suas preocupações. Dezembro conseguimos passar relativamente dentro de uma normalidade e imaginamos que a gente venha conseguir alguns avanços em termos de vendas e empregabilidade”, contou.

Paulino ainda frisou que janeiro foi atípico por conta da variante Ômicron e surto de gripe, o que pode ter impactado o comércio. “Os dois meses são complicados e somente em março que a gente vai ter uma resposta para a sociedade a respeito das vendas; mas as vagas temporárias foram preenchidas dentro de uma normalidade”, frisou.

DADOS DE DEZEMBRO

No último levantamento divulgado no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), referente a dezembro de 2021, a cidade de Niterói fechou o mês com saldo positivo de 911 empregos: 5.634 admissões e 4.723 desligamentos. O setor de serviços foi o que mais contratou (3.168 empregos) e também foi o que mais demitiu (2.660). O comércio ocupou o segundo lugar com 1.600 admissões e 1.516 desligamentos e indústria completa o ranking no terceiro lugar com 635 novas vagas contra 267 demissões.

Raquel Morais