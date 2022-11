Comércio de bikes permanece em alta na cidade de Niterói

A demanda por bicicletas elétricas tem aquecido o setor

Por Íngrid Bianchini

Semana passada o prefeito Axel Grael anunciou o projeto executivo da ciclovia-parque da Lagoa de Itaipu, na Região Oceânica. Ela está dentro do Parque Estadual da Serra da Tiririca e abrange os limites da área úmida do entorno da Lagoa de Piratininga.

O Plano Niterói 450 anos prevê ações de ampliação e requalificação da infraestrutura cicloviária na cidade com o objetivo de chegar aos 120 quilômetros de infraestrutura cicloviária em Niterói até 2024. Os dados mostram que o número de ciclistas transitando nas principais vias da cidade quadruplicou nos últimos anos. Nas Avenidas Roberto Silveira e Amaral Peixoto, por exemplo, onde em 2015 passavam, respectivamente, 1.084 ciclistas por dia, foi registrada, esse ano, a marca de 4.273 ciclistas.

Com este intenso movimento, a cadeia produtiva das bicicletas desconhece crise, durante a pandemia o número de adeptos desta modalidade sustentável cresceu e em Niterói a escolha é perceptível, nos 65 quilometros de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas que a cidade oferece.

Neste trajeto são contemplados os bairros do Centro, São Lourenço, Barreto, Santana, Fonseca, São Domingos, Boa Viagem, Gragoatá, Ingá, Icaraí, São Francisco, Charitas, Cafubá, Badu, Piratininga, Engenho do Mato, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara. Mas, o Programa Niterói de Bicicleta, promete dobrar a quilometragem da rota translagunar.

Considerando os benefícios, é certo que a bicicleta pode ajudar na prática de exercício diário com o percurso do trajeto, mas além disso é uma ótima opção para fugir do trânsito, economizar e melhorar a qualidade de vida. Convencionais ou elétricas, para cada ciclista há sempre uma boa opção.

De acordo com Claudio Santos, presidente da Associação dos ciclistas do Estado do Rio de janeiro (ACERJ), houve um aumento significativo nas vendas de bicicletas tanto as convencionais como as elétricas.

“Antigamente as pessoas tinham bicicletas, mas ficavam guardadas na garagem. Hoje não, elas estão utilizando no lazer e principalmente como meio de transporte no dia a dia. Você vê nas ruas de Niterói um crescimento exponencial no número de ciclistas, chegando a mais de 200 mil.”

Ele também explica a maior demanda pelas elétricas: “As elétricas explodiram nas vendas, muita gente usando, devido o trânsito caótico e o baixo custo, é uma mobilidade sustentável!” Outra vantagem é que usando elétrica o ciclista não chega ao destino suado.

Hoje, na cidade, o investimento em uma bicicleta elétrica pode ser de R$ 4 mil até R$ 9 mil reais, “com boa qualidade, manutenção de baixo custo e durabilidade gigante” garante Claudio Santos.

Outra revenda de elétricas confirma uma procura maior pelo modelo: “acreditamos que o mercado de bikes como um todo tenha sofrido esse aumento na cidade de Niterói por causa da dificuldade de locomoção e o tempo maior de deslocamento com o transporte alternativo,” conta Filipe Rocha, especialista em vendas.

Dicas e cuidados para o ciclista

Conforme determinados pelos órgãos regulamentadores, o ciclista deve transitar pelas ciclovias ou circular em cidade na mão dos carros caso não haja uma ciclovia para uso imediato. Sempre no canto direito das vias. Recomenda-se usar as mãos para de sinalização em caso de manobras de mudança de curso. É de extrema importância o uso de equipamentos de segurança, como capacete, calçado fechado, e luzes vermelhas (traseira) e branca (dianteira).

Erlon da Conceição, Artesão de 40 anos e 32 deles no ciclismo, um dos fundadores do grupo de amigos “pedal Niterói, reforça o cuidado e deixa algumas dicas para quem pretende iniciar na modalidade: “estudar e conhecer bem as leis de trânsito pois temos que as praticar, sempre usar equipamentos de proteção individual como óculos, capacetes, Luvas e calçados fechados típico tênis. Outra dica é são os grupos de ciclismo que ajudar aos iniciantes.”

Erlon Conceição

Erlon acredita que as autoridades podem desde as escolas ensinarem aos alunos as regras e repeito ao trânsito, além de “melhorar a parte informativa, educativa e só depois punição.”

Um levantamento feito pela coordenadoria Niterói de Bicicleta com o uso das câmeras de monitoramento do Centro de Controle Operacional da Nittrans contabilizou o aumento no número de bicicletas nas principais vias de Centro, Ingá, São Lourenço, Fonseca e Piratininga em 2021. Os homens ainda são maioria. Mas, em um ano, o percentual de mulheres pedalando na Avenida Marquês do Paraná e na Rua São Lourenço creceu de 17% para 20% do total de ciclistas.

Na comparação com seis anos atrás, o crescimento das bicicletas em ciclovias como a da Avenida Amaral Peixoto, no Centro, chegou a 250%. Em 2015, passavam uma média de 73 bicicletas por hora na via. Ano passadado, esse número teve um pico de 256.

Inaugurada em 2020, a ciclovia da Marquês do Paraná, que liga o Centro a Icaraí, registrou mais de 590 bicicletas por hora em seu primeiro ano de funcionamento. A coordenadoria Niterói de Bicicleta diz que a faixa exclusiva vem cumprindo sua função e compara o fluxo no local com o da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, que registrou, um ano após a inauguração da ciclovia, cerca de 250 ciclistas por hora; e da orla de Copacabana, no Rio, que em dias de semana registra 325.

Para a coordenadoria, a ampliação da malha cicloviária tem estimulado mais gente a se locomover na cidade pedalando. E a tendência é de aumento para os próximos anos, com a construção do sistema cicloviário da Região Oceânica, que prevê implantar 60 quilômetros de pistas exclusivas para bicicletas. Até 2024, a prefeitura diz que a cidade terá 120 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas ou ciclorrotas.