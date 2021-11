Comércio de artigos natalinos vive expectativa de boas vendas em Niterói

Árvores de natal, bolinhas e festões. Esses são alguns dos itens mais procurados pelos clientes nos principais comércios de Niterói. As vendas estão aquecidas e o movimento já é grande para as compras que vão desde pequenos adornos para incrementar os enfeites de outros anos, até compras que englobam de ‘tudo um pouco’.

As tradicionais bolinhas de natal estão custando desde R$ 4,99 até R$ 29,99; os festões podem ser comprados a partir de R$ 5,99, e variam os preços de acordo com as cores e tamanhos. E as árvores variam de preço: R$ 12,99; R$ 29,99; R$ 34,99; até R$ 1.299,90. Quem está com o tempo apertado, os kits também são ótimas soluções e custam a partir de R$ 24,99, e contém um pouco de cada enfeite.

A técnica de enfermagem Alessandra Sales, 40 anos, esteve no Centro de Niterói ontem para comprar alguns enfeites para a sua árvore de natal. “Eu já tenho árvore de natal e precisava apenas de alguns enfeites. Achei o preço muito bom e eu no ano passado não enfeitei a minha casa então esse ano eu quero ter essa tradição com o Davi que que só tem quatro anos e curte muito esse clima de encanto que é o natal”, frisou.



Justamente esse caráter afetivo que o Natal oferece é o que o gerente Juranildo Cândido tem percebido nas vendas nos últimos dias. “Tem bastante gente comprando e tenho percebido que as pessoas estão comprando também para enfeitar os comércios e os empreendimentos. Temos uma procura grande pelas árvores, bolinhas e enfeites em geral. E acaba que esse é um momento de muito valor sentimental ainda mais que estamos saindo do período da pandemia onde muitas pessoas não comemoraram nada no ano passado”, explicou o responsável por uma loja de decoração no Centro de Niterói.