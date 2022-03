Comerciantes são orientados para interdição em ruas

Uma ação de orientação aos comerciantes e munícipes sobre a interdição de um trecho das Ruas Doutor Feliciano Sodré e Doutor Nilo Peçanha foi realizada aos comerciantes. Nos próximos dois sábados, dias 26 de março e 2 de abril, acontece a realização do tradicional ensaio técnico da Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra.

Os comerciantes que atuam nas ruas Coronel Rodrigues, João de Souza, Eduardo Vieira de Souza, Jorge Soares e Antonio Santos Figueiredo, que serão interditadas nas intersecções da Rua Dr. Nilo Peçanha, também foram orientados que não será permitido estacionar durante o horário do desfile e consumir bebidas alcoólicas em garrafas de vidro.

O subsecretário de Fiscalização de Posturas, Rogerio Abreu, contou que essa orientação é indispensável para o ordenamento do evento.

“Essa integração entre a Fiscalização de Posturas, comerciantes e munícipes é indispensável para a realização do ensaio de maneira ordenada. Estaremos presentes no dia do evento, com fiscais atuando pelas vias, para que tudo ocorra da melhor maneira possível”, afirmou o subsecretário.

Bloqueio – Um trecho das ruas Dr. Feliciano Sodré e Nilo Peçanha será interditado para a realização do ensaio. Para facilitar o acesso do público e a circulação de carros no entorno do local, o fluxo de veículos será desviado para a Rua Salvatori, seguindo pelas Ruas Aluísio Neiva e General Antonio Rodrigues.

Fiscalização – Fiscais de Posturas, atuarão durante todo o evento realizando ações de fiscalização. É proibida a venda de bebida alcoólica em garrafas de vidro.

O ensaio também contará com apoio de agentes do São Gonçalo Presente e policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar, garantindo a segurança da população. A Guarda Municipal também dará apoio no esquema de trânsito.