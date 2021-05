Comerciantes amargam prejuízos após ônibus pegar fogo em Itaipu

Lojistas que tiveram o comércio afetado após um acidente de trânsito envolvendo um ônibus na Região Oceânica, na madrugada do último domingo (16), calculam o prejuízo que tiveram e ainda não sabem quando vão poder reabrir. Devido à violência do impacto, o coletivo pegou fogo, afetando alguns estabelecimentos e também a rede elétrica.

Uma das lojas atingidas foi a Auto Peças Oceânica, que está há quase um ano sob o comando de Rafael Schumacker. Ele disse que a empresa de ônibus está dando suporte e informou que vai arcar com os prejuízos.

“Um representante da empresa Viação Pendotiba já nos procurou e disse que vai pagar todo prejuízo que tivemos. O incêndio atingiu a fachada da loja, a pintura e destruiu a parte da loja onde ficava a vitrine. Perdemos todos os produtos que estavam ali. O total do reparo ficou em torno de R$ 50 mil”, disse.

Uma loja de administração de imóveis que fica ao lado teve parte do carro da empresa derretido pelo calor das chamas, mas o proprietário não soube estimar o valor do prejuízo. Ele, que não quis se identificar, também comentou que até a manhã de ontem a empresa de ônibus ainda não tinha feito contato com eles. Os moradores de um prédio residencial que fica em cima das lojas atingidas também não quiseram falar. Mas do lado de fora é possível ver que a fachada estava queimada.

O susto – Um acidente de trânsito em Itaipu, na Região Oceânica, acabou com um ônibus pegando fogo e quatro pessoas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros. O motorista do coletivo teria perdido o controle da direção, batido em um poste e poucos minutos depois o ônibus pegou fogo.

O acidente aconteceu na Avenida Francisco da Cruz Nunes, na altura do bairro Santo Antônio, às 1h49min da madrugada de domingo (16).

O motorista, identificado como Amarildo Alves Júnior, de 26 anos, inalou fumaça e precisou de atendimento dos militares no local. Três pessoas que moram no prédio em questão também foram atendidas pelo mesmo motivo e liberadas no local. Foram elas Cláudio Marques de 48 anos, Lídia Marques de 75 anos e uma criança de 12 anos.

Alguns vídeos foram postados nas redes sociais e mostram o início do incêndio. Os fios do poste foram arrebentados com o impacto da batida, na pista sentido Região Oceânica, na altura do Shopping Piazza.

Camilla Galeano