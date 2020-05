Comerciante pede clientes “com ou sem experiência”

Um apelo emocionante de um comerciante no Centro de Niterói traz à tona a questão da abertura ou não do comércio da cidade. Enquanto uns brigam para manter as atividades comerciais dentro da normalidade e outros para manter os estabelecimentos fechados, empresários usam todas as ferramentas para angariar vendas. Uma faixa escrita: ‘preciso de clientes com ou sem experiência’ feita por um empresário na Rua São João, chama atenção de quem passa pelo local.

O empresário em questão é o Ourivaldo Góes, 56 anos, que administra a loja de instrumentos musicais da família, que fica na esquina da Rua Barão do Amazonas com a Rua São João. Ele viu suas vendas diminuírem 75% desde o início da pandemia e os custos, de aluguel e funcionários, continuarem os mesmos.

“A realidade é que o comércio vive em cima de propaganda e novidades. A faixa foi uma maneira de protesto e eu acho que o comércio deveria estar aberto. Se a pessoa se cuida, deve abrir. A situação está crítica para o comerciante. Funciono pelo delivery, mas preciso da normalidade do comércio”, clamou.