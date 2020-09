Comerciante é morto a tiros na porta de casa em Rio das Ostras

Um comerciante foi assassinado no portão de casa no final da tarde de quinta-feira (24) no bairro Nova Esperança, em Rio das Ostras. Leonardo Carneiro Nascimento, de 35 anos, era dono do depósito de bebidas Pai & Filho, localizado no mesmo bairro. Ele foi surpreendido por um homem armado quando botava o lixo na calçada. Câmeras de segurança de outra residência próxima, cujas imagens foram entregues à Polícia, flagraram o assassino atirando três vezes e depois outras sete com a vítima já caída ao chão.

Segundo os investigadores, o autor dos disparos já foi identificado por meio da gravação em vídeo, porém sua identidade está sendo mantida sob sigilo para não atrapalhar sua busca e captura. Nesta sexta-feira, policiais ouviram pessoas próximas de Leonardo para entender a motivação do crime. Até o momento, as testemunhas, de acordo com a Polícia, afirmaram que o comerciante não tinha envolvimento com atividades ilegais.