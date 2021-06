Comerciante abre campanha de doação no Morro do Estado

Conforme noticiado na edição de ontem do jornal A TRIBUNA, a comunidade do Morro do Estado, na Região Central de Niterói, vive um delicado momento, por conta da disputa entre duas facções criminosas, pelo controle do tráfico de drogas na localidade. No meio dos constantes confrontos estão moradores da região que, em grande parte, passam por necessidades financeiras.

Pensando nisso, a comerciante Marcella Diniz, proprietária de uma livraria, no Centro de Niterói, localizada próximo a um dos acessos à comunidade, criou uma campanha para doação de cestas básicas a moradores da região, lhes garantindo alimentação em um período complexo, provocado pelo novo coronavírus. Ela conta que o projeto surgiu após ficar sabendo de dificuldades financeiras vividas por um ex-funcionário, morador da comunidade.

“Esse projeto começou quando eu soube que um senhor, que trabalhou comigo na loja, estava passando por certa dificuldade. Ele mora no Morro do Estado. Aí comecei a pedir a amigos ajuda de alimentos ou alguma quantia e acabei arrecadando uma quantia boa e comprei várias cestas básicas. Eu acabei descobrindo que várias pessoas no morro estavam passando por dificuldades”, contou.

Cestas básicas são destinadas a moradores da comunidade – Fotos: Divulgação

Ela explica que o caso de seu ex-funcionário acabou sendo determinante para que ela conhecesse outras pessoas em situação semelhante e as ajudasse também. Para isso, ela organizou campanhas. A primeira, há cerca de dois meses, beneficiou aproximadamente 15 famílias na comunidade. Atualmente, Marcella abriu a segunda campanha de arrecadação, para auxiliar moradores da localidade.

“Acabei ajudando outras pessoas também. Fui no mercado com minha filha e tinha uma moça com cartaz, pedindo alimentos. Combinei com ela de vir buscar aqui na minha portaria e agora estou na segunda campanha. Com a pandemia, crise, as pessoas não têm o que comer e resolvi me movimentar para ajudar. 90% que eu ajudei é do Morro do Estado”, prosseguiu.

As cestas básicas montadas por Marcella, além dos alimentos, também são abastecidas com produtos de limpeza e higiene. Aqueles que desejarem colaborar, podem entrar em contato com a comerciante por meio do telefone (21) 9.9422-0308 ou entregar os itens diretamente na Livraria Sebo Republicana, localizada na Rua Almirante Teffé, 685, loja 3, no Centro de Niterói.

“As arrecadações geralmente eu busco na casa das pessoas ou as pessoas trazem na loja também. Nessa segunda campanha, vou combinar com as pessoas para deixar na loja, porque é mais próximo [da comunidade]. Já ajudamos tanto, até uma moça, que trabalhava na praia vendendo salada de frutas e não pôde trabalhar, aí ajudei com as cestas”, concluiu a comerciante.