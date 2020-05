Comemoração de Corpus Christi será diferente este ano

A tradicional comemoração de Corpus Christi, esse ano no dia 11 de junho, também terá a celebração reinventada, assim como outros feriados que por conta da pandemia tiveram que ser adaptados. A Arquidiocese de Niterói, que cuida das paróquias da Região Metropolitana, confirmou que terá uma reunião para definir como será essa celebração nas cidades, ainda essa semana.

Em São Gonçalo o tapete de sal é considerado o maior da América Latina em extensão, com aproximadamente 1,5 km. A montagem é feita em frente à matriz São Gonçalo de Amarante, na conhecida Igreja Matriz, na Alameda Pio XII, no Centro. O padre André, responsável pela paróquia, explicou que esse ano, devido a pandemia não terá tapete de sal.

“Não pode ter aglomeração e essa tradição da igreja católica reúne em média 10 mil pessoas durante a madrugada na montagem dos tapetes. Devemos ter uma apresentação da Orquestra Municipal online com alguns membros da orquestra. Ao longo dessa semana vamos definir a hora da celebração e como será possível”, explicou.

A professora Jéssica Oliveira, 29 anos, lamenta que nesse ano a celebração religiosa será diferente.

“Eu fico triste pois todo ano eu vou na Amaral Peixoto com meus filhos ver os tapetes. Vou sentir falta dessa comemoração mas vou esperar saber o que a Arquidiocese vai divulgar para essa data. Vou rezar e pedir pelo mundo e isso é tudo que eu tenho feito e a única coisa que eu tenho feito”, frisou.

Corpus Christi, do latim que significa ‘Corpo de Cristo’, é uma data escolhida para celebrar o mistério da eucaristia, ou seja, o sacramento do sangue e corpo de Jesus Cristo.

“Tenho certeza que em muitas comunidades as pessoas vão fazer com imagens de santos, colocar em um carro e andar. Tem igrejas que vão fazer um tapete interno com as igrejas fechadas. Temos que ter todo o cuidado nesse período de pandemia, sem aglomeração, alguns fiéis vão fazer esses tapetes. Acredito que seja assim. Ou também esse passeio com o santíssimo sacramento nos carros. Na Igreja Nossa Senhora de Fátima farei somente pela internet pois o bairro está em torno dos grandes hospitais na cidade de Niterói”, finalizou o padre João Cláudio Nascimento.