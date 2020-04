Começou a distribuição de 1 milhão de máscaras para niteroienses

O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Axel Grael, participou do primeiro dia de distribuição das máscaras de tecido ofertadas pela A Prefeitura de Niterói para a população. A ação foi divulgada ontem (07) durante a live do prefeito da cidade, Rodrigo Neves, como mais uma iniciativa de diminuir o contágio do Coronavírus no município. Ao todo serão entregues 1 milhão de máscaras ao longo dos próximos dias.

Axel está na frente ao supermercado Mundial, em Santa Rosa, fazendo a distribuição das máscaras. “O Ministério da Saúde divulgou que três estados estão com situação de proliferação incontrolável: Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Distrito Federal. Nesses casos é recomendado que as pessoas saiam de casa estritamente necessário, permanecem na quarentena. Quando saírem saiam sempre com a máscara. A máscara vai proteger a pessoa e outras pessoas de serem contaminadas com o Coronavírus”, frisou o secretário.

De acordo com nota os equipamentos foram comprados de pequenas e médias confecções da cidade e serão distribuídos por agentes da prefeitura, instituições religiosas, associações de moradores, equipes do Programa Médico de Família, das Unidades Básicas de Saúde e das administrações regionais. Também será feita a distribuição de casa em casa.



Niterói registra, até o momento, 106 casos confirmados de doença pelo novo coronavírus (Covid-19), sendo 25 pacientes hospitalizados (15 em UTI), 34 em isolamento domiciliar e acompanhados pela Fundação Municipal de Saúde, 45 recuperados e 2 óbitos.