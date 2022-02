Começo de Germán Cano no Fluminense é promissor

Uma das principais contratações do Fluminense em 2022, Germán Cano vem convencendo a cada atuação com a camisa tricolor. Na última rodada, o atacante fez o gol da vitória sobre a Portuguesa-RJ, que valeu a liderança isolada do Campeonato Carioca com 15 pontos. Foi a segunda partida do argentino como titular, e a segunda em que balançou as redes para o time das Laranjeiras.

Dos oito reforços para a atual temporada, Cano é quem apresenta melhor desempenho, e números promissores neste início de ano. Foram 6 jogos, com dois gols que garantiram vitórias importantes para o Flu. A primeira aconteceu também no triunfo por 1 a 0, sobre o Audax, pela terceira rodada do Taça Guanabara. Além disso, as estatísticas do atacante mostram que o novo reforço tem fome de gol. Foram quinze arremates, sendo sete deles em direção ao gol, assim como quatro passes para assistências.

O tricolor carioca tem como principal objetivo atualmente os jogos decisivos pela pré-Libertadores contra o Millionarios, da Colômbia. Porém, antes do jogo de ida na casa do adversário no dia 22, o time de Abel Braga segue a fazendo a preparação no Campeonato Carioca. Seja com Germán Cano de titular ou reserva, o treinador sabe com quem pode contar nos momentos decisivos. Antes, o Flu enfrenta o Nova Iguaçu na quarta-feira (16), às 21:35 (horário de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Record.