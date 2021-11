Começa primeira fase de matrícula nas escolas estaduais

Começou hoje (10) o período da primeira fase de matrícula para as escolas da rede estadual do Rio de Janeiro. Essa fase inicial será para os alunos que desejam ingressar na rede estadual, mudar de escola ou que perderam a renovação. O prazo das inscrições vai até o dia 5 de dezembro.

Os interessados deverão acessar o site Matrícula Fácil (www.matriculafacil.rj.gov.br) e verificar a oferta de escolas, séries, cursos e turnos disponíveis, como e quando confirmar a matrícula na escola.

No ato da inscrição, o candidato pode escolher, no mínimo, duas escolas de sua preferência, sendo que é necessário ter três opções na combinação de escola/curso/série/turno. Os estudantes são alocados obedecendo aos seguintes critérios do Estatuto da Criança e do Adolescente, nesta ordem:



1 – preferência à pessoa com deficiência;

2 – preferência para crianças e adolescentes até 18 anos incompletos;

3 – permanência na rede pública de ensino;

4 – proximidade da residência;

5 – em caso de empate, a prioridade será para o aluno mais novo.



No dia 20 de dezembro, o resultado da alocação será divulgado no site Matrícula Fácil. O responsável – ou o aluno maior de 18 anos – deverá, então, comparecer à escola, no período de 4 a 13 de janeiro de 2022, e realizar a confirmação da matrícula.

A Ficha de Conclusão da Inscrição informa a documentação necessária a ser apresentada no momento da Confirmação de Matrícula na escola onde o candidato for alocado.



Período da primeira fase de matrícula: de 10 de novembro a 5 de dezembro (www.matriculafacil.rj.gov.br)



Resultado da alocação: 20 de dezembro (divulgação no site www.matriculafacil.rj.gov.br)



Confirmação da pré-matrícula na escola: de 4 a 13 de janeiro de 2022 (em dia e horário informados no www.matriculafacil.rj.gov.br)