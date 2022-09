Começa o segundo final de semana do Rock in Rio 2022

O segundo final de semana do Rock in Rio 2022 começou nesta quinta-feira (8) em meio ao susto causado pela notícia da morte da Rainha Elizabeth II. Duas conhecidas artistas britânicas se apresentam no Palco Sunset: Corinne Bailey Rae e Jessie J.

Bailey Rae levantou o público cantando sucessos como “Put your records on” e “Like a star”. As duas músicas eram figurinha carimbada nas rádios durante a segunda metade dos anos 2000 e despertaram a nostalgia da galera presente na Cidade do Rock.

Também no palco Sunset, já se apresentaram as artistas brasileiras Duda Beat e Gloria Groove. Jessie J encerrará os trabalhos no segundo principal palco do festival.

Lamento pela morte da rainha

O dia também foi marcado por homenagens do público à monarca. O analista de sistemas Ricardo Valadão mora em Malta, na Europa, uma ex-colônia britânica. Além disso, para homenagear a rainha, ele veio ao Rock in Rio com uma camisa do Led Zeppelin, uma das maiores bandas da história do Reino Unido.

“Podemos dizer que é um dia triste. Apesar de Malta não ser mais colônia britânica ela era muito respeitada lá, então tem um clima ruim por causa disso. Os principais músicos de lá prestaram muitas homenagens”, disse.

Nesta noite ainda irão se apresentar, no Palco Mundo, Måneskin, The Offspring e Guns ‘n’ Roses, fechando a noite. O jornal A TRIBUNA acompanha tudo o que rola no Rock in Rio, direto da Cidade do Rock.

Fotos: Isis Chaby