Começa o julgamento de Flordelis

Julgamento começou com duas horas de atraso

Foi iniciado o julgamento da ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza e outros quatro réus pela morte do pastor Anderson do Carmo. Além da ex-parlamentar, estão no banco dos réus Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica; André Luiz de Oliveira e Marzy Teixeira da Silva, filhos afetivos; e Rayane Oliveira, neta adotiva.

Ao todo, serão ouvidas 30 testemunhas entre defesa e acusação. De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ), a sessão de julgamento deverá ser interrompida ás 20h e reiniciada amanhã (8), por conta do alto número de réus.

A reportagem de A TRIBUNA conversou brevemente com Janira Rocha, uma das advogadas de Flordelis. Ela comentou sobre suas expectativas para o Tribunal do Júri.

“A expectativa é da realização de um bom trabalho, um trabalho dedicado, um trabalho técnico. O resultado não nos pertence, pertence aos jurados, o que é extremamente democrático. Vamos observar o que o Ministério Público vai falar”, disse.