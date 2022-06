Começa o festival Itacoatiara Pro em Niterói

Foi dada a largada ao maior festival de esportes ao ar livre do país. O Itacoatiara Pro começou oficialmente ontem (2), com os atletas do bodyboard se apresentando na Praia de Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói. O evento acontece até o dia 26 de junho, com uma programação especial espalhada por toda cidade e, é claro, unindo diversas modalidades do esporte, além de shows e atividades culturais.

O campeonato, que acontece desde 2012, terá pela primeira vez competições de surf, skate, canoa havaiana, mountain-bike downhill, parapente, vela e bodyboard. Além de eventos socioambientais e shows gratuitos para toda a população. A abertura do Itacoatiara Pro contou com a presença de grandes nomes do esporte, como, por exemplo, o bodyboarder Dudu Pedra, local de Niterói, e o skatista Bob Burnquist. Além deles, o prefeito Axel Grael e o secretário municipal de esportes, Luiz Carlos Gallo, também marcaram presença na abertura do evento.

Foto: Luciana Carneiro

O Itacoatiara Pro 2022 é o maior evento que a cidade de Niterói está recebendo após dois anos da pandemia causada pelo coronavírus. Para o prefeito Axel Grael, esse é o momento de retomada depois das dificuldades.

“Foi necessário superar a pandemia, esperar que a gente conseguisse ter a situação sob controle e então podermos voltar com esses eventos. As atividades que fazem parte dessa programação, são atividades tradicionais de Niterói. A cidade tem vocação, nós temos isso aqui (praia), temos os melhores atletas do mundo do surfe e da vela. Hoje (ontem), nós somos a cidade com o maior número de praticantes da canoa polinésia, então tem muita vibração em Niterói para essas atividades”, afirmou.

Foto: Rafaela Batista

Grael conta que esse tipo de evento é fundamental para a cidade,

“Isso movimenta a economia. Você gera a oportunidade de renda, de emprego para muita gente. Você olha essa atividade e vê quantos profissionais de diversas especialidades estão aqui. Tem toda uma cadeia produtiva em torno de um evento como esse, então é muito importante para Niterói. Além da imagem que você leva da cidade para o mundo”, declarou Axel.

Foto: Luciana Carneiro

Dudu Pedra, que nasceu e foi criado em Itacoatiara, atualmente corre o circuito mundial e figura entre os melhores do mundo do bodyboard, diz que esta edição do Itacoatiara Pro é especial.

“As minhas expectativas para esse evento são as melhores! Itacoatiara é uma das melhores praias do mundo para o bodyboard e conseguir trazer um campeonato desse para cá, é uma grande vitória, não só para cidade quanto para os atletas que amam esse tipo de onda!”, comemora Dudu.

Foto: Rafaela Batista Foto: Rafaela Batista

No palco montado na Praia de Itacoatiara, grafiteiros fizeram desenhos de todas as modalidades do esporte que vão competir no festival, ou seja, o evento está conseguindo reunir as maiores paixões dos brasileiros: o esporte, o grafite e a música.

Segundo Giuliano Lara, idealizador do campeonato, Itacoatiara tem uma onda especial para o surfe e suas vertentes, porém, essa é a primeira vez que eles conseguem reunir o esporte e a cultura em só um evento.

“Antes o Itacoatiara Pro só recebia o bodyboard e em 2014 as coisas começaram a mudar, o que antes era um só evento, passou a ser dois: o circuito brasileiro de bodyboard e o circuito mundial. Mas, a partir desse momento de pandemia, eu conheci outras pessoas, inclusive o Bob (Burnquist), fomos falar com o prefeito que surgiu com várias ideias e agora a gente chega aqui com o maior festival esportivo ao ar livre na cidade, com 26 dias de evento, mais de mil atletas, nove competições esportivas em sete modalidades, jovens, adultos, crianças, idosos. Teremos shows incríveis, muita arte, cultura, então é realmente é uma coisa inédita na cidade e no Brasil”.

Foto: Rafaela Batista

Bob Burnquist, que foi campeão mundial dez vezes, conta que as suas expectativas são as melhores e que é muito importante dar visibilidade a todos os atletas.

“As expectativas são as melhores. É uma competição, mas existe todo um estilo de vida. O skate, por exemplo, traz um estilo de vida mais urbano, mas ligado à arte. O surfe também traz essa junção com a arte. A nossa ideia principal era essa, unir todos os mundos, trazer uma coisa criativa, diferente e mais do nosso mundo para toda população”, afirmou comenta Burnquist.

Para o secretário Luiz Carlos Gallo, Niterói volta a sorrir, fazendo jus ao apelido de cidade sorriso.

“Esse é o primeiro grande evento que vai acontecer em Niterói. Tenho certeza que é o primeiro de muitos que vamos realizar aqui. Trazer algo para assim para os niteroienses depois de um momento triste em que muitos perderam os seus entes queridos, é muito importante! Estamos muito orgulhosos em trazer o Itacoatiara Pro para cidade e eu me sinto muito lisonjeado em um momento como esse ser o secretário de esportes e poder fazer parte desse grande evento. Finalmente a cidade está podendo voltar a sorrir, porque Niterói é a cidade do sorriso e dos esportes”.

Foto: Rafaela Batista

O Itacoatiara Pro tem como um dos seus apoiadores a Fundação Nacional das Artes (Funarte) e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói (Smel).

Confira a programação de shows que está com palcos espalhados por toda cidade:

3 de junho – Nando Reis e Sebastião, às 19h; Sávio às 20h40;e Oriente às 22h, na Praia de São Francisco;

4 de junho – Brothersos Brazil às 18h; Curved Air às 20h e Renaissance às 22h, na Praia de São Francisco;

5 de junho – Va’a Surf Band às 17h; DJ Tamy às 17h40; Vítor Klay às 18h30; Ted Troll às 20h e Marcelo D2 às 21h, na Praia de São Francisco;

17 de junho – Lary às 17h e Instinto Coletivo às 20h, na Praça José Martí (São Francisco)

18 de junho – Engenho Roots às 18h, DJ Machintal às 19h e André Frateschi — Rock Street Band às 21h, na Praça José Martí;

19 de junho – Bicho Solto às 18h e André Frateschi — Rock Street Band às 20h, na Praça José Martí;

23 de junho – DJ Malboro (horário a confirmar), no Caramujo;

25 de junho – DJ Machintal (horário a confirmar), no Skate Park;

26 de junho – Supla (horário a confirmar), no Skate Park.