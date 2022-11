Começa neste fim de semana a 22ª edição da Copa do Mundo

Vai começar neste domingo (20), às 13h, no Estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor, no Catar, a 22ª edição da Copa do Mundo, competição criada pelo francês Jules Rimet, em 1928, após ter assumido o comando da instituição mais importante do futebol mundial: a FIFA. O jogo de abertura é o duelo dos donos da casa diante do Equador, válido pela primeira rodada do grupo A. Ao todo, serão 32 países que disputarão 64 partidas até o dia 18 de dezembro, dia da grande final, marcado para às 12h, no Estádio Lusail.

Nesses 29 dias, serão 214 milhões de brasileiros torcendo para o time de Neymar e Cia, que já tem o primeiro desafio na próxima quinta-feira (24) contra a Sérvia, às 16h (de Brasília).

De quatro em quatro anos, seleções de futebol de diversos países do mundo se reúnem para disputar a Copa do Mundo de Futebol. A primeira edição da Copa do Mundo foi realizada no Uruguai em 1930 e contou com a participação de apenas 16 seleções, que foram convidadas pela FIFA, sem disputa de eliminatórias, como acontece atualmente. A seleção uruguaia sagrou-se campeã e pôde levantar pela primeira vez na história a Taça Jules Rimet.

O Uruguai foi o primeiro a sagrar-se campeão na Copa do Mundo de 1930 (Fotos: Divulgação)

Nas copas de 1934 e 1938, disputadas em solo italiano e francês, a Itália ficou com o título. Porém, entre os anos de 1942 e 1946, a competição foi suspensa em função da eclosão da Segunda Guerra Mundial.

Em 1950, a Copa do Mundo voltou a ser disputada e o Brasil foi o país a ser escolhido. Os brasileiros ficaram entusiasmados e confiantes no título. Com uma ótima equipe, o Brasil chegou à final contra o Uruguai. A final, realizada no recém-construído Maracanã teve a presença de aproximadamente 200 mil espectadores. Um simples empate daria o título ao Brasil, mas havia um Ghiggia no caminho e a celeste olímpica uruguaia conseguiu o que parecia improvável: venceu o Brasil por 2 a 1 e tornou-se campeã. O Maracanã se calou e o choro tomou conta do país do futebol.

Oito anos depois, a Seleção Brasileira sentiria o gosto de erguer a taça pela primeira vez em 1958, na copa disputada na Suécia. Neste Mundial, surgia para o mundo, um menino de 17 anos que jogando pela seleção brasileira, seria considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos: Edson Arantes do Nascimento, o Pelé.

Pelé foi campeão na Copa do Mundo da Suécia com apenas 17 anos e jogou o fino da bola

Em 1962, no Chile, o Brasil voltou a provar novamente o gostinho do título e com Garrincha, eleito o melhor jogador da competição e sagrou-se artilheiro com quatro gols ao lado de Vavá. A Copa de 66, único título da Inglaterra, o Brasil ficou marcado pela forte marcação dos adversários e teve no jogo contra a Bulgária a última partida em que Pelé e Garrincha atuaram juntos pela Seleção (com a dupla em campo, o Brasil nunca perdeu).

Na Copa do México, em 1970, com uma equipe formada por Pelé, Tostão, Rivellino, Carlos Alberto Torres, o niteroiense Gérson e entre outros, o Brasil conquistou o terceiro título ao vencer a Itália por 4 a 1. Ao tornar-se tricampeão, o Brasil ganhou o direito de ficar em definitivo com a posse da taça Jules Rimet.

Jairzinho é o único jogador do mundo a ter feito gols em todos os jogos da Copa

Após o título de 1970, o Brasil entrou num jejum de 24 anos sem título e viu a Alemanha (1974 e 1990), Argentina (1978 e 1986), Itália (1982) erguerem a taça. A conquista voltou a ocorrer em 1994, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, em que o Brasil foi liderado pela artilheiro Romário e venceu a Itália em uma emocionate disputa por pênaltis.

Quatro anos depois, o Brasil chegaria novamente à final, porém perderia o título para o pais anfitrião: a França, do majestoso Zinedine Zidane, camisa 10 do time. Em 2002, na Copa do Mundo realizado no Japão e na Coreia do Sul, Ronaldo com um corte à lá Cascão (personagem famosa da Turma da Mônica), o Brasil sagrou-se pentacampeão ao derrotar a seleção da Alemanha por 2 a 0.

Em 2006, foi realizada a Copa do Mundo da Alemanha. A competição retornou para os gramados da Europa. O evento foi muito disputado e repleto de emoções, como sempre foi. A Itália sagrou-se campeã ao derrotar, na final, a França pelo placar de 5 a 3 nos pênaltis. No tempo normal, o jogo terminou empatado em 1 a 1.

Mas o maior evento esportivo não poderia de ser realizada em continente africano e foi o que aconteceu em 2010, tendo como sede a África do Sul e a Espanha como vencedora. Em 2014, a Copa do Mundo foi realizada no Brasil, que pela segunda vez recebeu o torneio. Vitória da Alemanha e um 7 a 1 no Brasil até hoje doído.

André Schürrle comemora com os punhos cerrados a vitória por 7 a 1 sobre o Brasil em 2014





Por último, a Copa de 2018 foi na Rússia, que teve Luka Modric escolhido o melhor jogador do torneio. O craque croata deixou para trás estrelas como o argentino Messi, o português Cristiano Ronaldo, e o brasileiro Neymar.

A Copa do Mundo no Catar, em 2022, começa para o Brasil na próxima quinta-feira (24), quando a seleção de Tite enfrenta a Sérvia, às 16h; na segunda-feira (28), enfrenta a Suiça, às 13h; e fecha a primeira fase na sexta-feira (2), às 16h (todos as partidas têm horário de Brasília).

Curiosidades

O primeiro gol da história em uma Copa do Mundo foi marcado pelo francês Lucient Laurent, no Mundial de 1930. O gol aconteceu aos 19 minutos do primeiro tempo com um chute potente de Laurent, à direita do goleiro Bonfiglio.

O primeiro brasileiro a ser campeão do mundo de futebol foi Filó, em 1934, que naturalizado italiano passou a se chamar Guarisi.

A Rádio Club do Brasil entrou para a história dos meios de comunicação ao ter feito a primeira transmissão internacional em uma Copa do Mundo, em 1938, na partida Brasil e Polônia, com narração de Gagliano Netto.

Após a derrota para o Uruguai, em 1950, a camisa branca brasileira foi aposentada definitivamente.

Com 17 anos e 239 dias, Pelé se tornou o jogador mais jovem da história dos mundiais a ser campeão do mundo, em 1958.

A Copa de 70 foi a primeira assistida ao vivo pelos brasileiros.

Primeiro árbitro brasileiro a apitar uma final de Copa do Mundo, em 1982, Arnaldo Cézar Coelho entrou para a história dos mundiais.

Arnaldo Cézar Coelho apitou a final entre Alemanha e Itália na Copa da Espanha de 82

O arqueiro brasileiro Leão, deixou de ser o recordista de minutos sem levar gols, pois o goleiro italiano Walter Zenga bateu o seu recorde e ficou 517 minutos sem ter suas redes estufadas até que Caniggia, aos 39 minutos do primeiro tempo da partida semifinal, conseguiu vazá-lo, na Copa do Mundo de 1990.

Primeiro no mundo a sagrar-se tetracampeão de verdade, Zagallo ganhou as Copas de 58 e 62 como jogador, a de 70 como técnico e a de 94 como coordenador.

Primeiro jogador a disputar três finais consecutivas de Copas do Mundo, o lateral Cafu fez história.