Começa nesta terça o segundo julgamento do Caso Flordelis

Mais cinco réus acusados de participação na morte do pastor Anderson do Carmo serão julgados. A audiência está marcada para as 9h desta terça-feira (12), no Fórum de Niterói. Cabe ressaltar que os dois primeiros réus a serem julgados, Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico da ex-parlamentar, e Lucas Cezar dos Santos de Souza, filho adotivo, foram condenados, respectivamente, a 33 e nove anos de prisão, em regime fechado.

Estarão no banco dos réus o filho biológico de Flordelis, Adriano dos Santos Rodrigues; os filhos afetivos André Luiz de Oliveira, e Carlos Ubiraci Francisco da Silva e o ex-PM Marcos Siqueira Costa e sua esposa Andrea Santos Maia. No dia 9 de maio, na segunda sessão do júri, também a partir das 9 horas, além de Flordelis, serão julgadas sua filha biológica Simone dos Santos Rodrigues; a neta, Rayane dos Santos Oliveira; e a filha afetiva Marzy Teixeira da Silva.

A sessão acontece um ano e sete meses após o crime. Na madrugada de 19 de junho de 2019, o pastor Anderson do Carmo foi assassinado a tiros. Flávio teria sido o autor dos disparos, enquanto Lucas viabilizou a aquisição da arma do crime. No entanto, a Polícia Civil e Ministério Público Estadual (MPRJ) concluíram que o crime é fruto de uma complexa trama familiar, na qual Flordelis seria a mentora.

Em 20 de agosto de 2020, a Polícia Civil e o MPRJ deflagraram a Operação Lucas 12 para prender suspeitos de envolvimento no crime. Todos os réus que serão julgados hoje foram presos na ocasião. Por ter imunidade parlamentar, Flordelis foi presa apenas após a cassação de seu mandato, em 13 de agosto de 2021. Nenhum dos réus responde em liberdade. Serão julgados os seguintes réus:

Adriano dos Santos Rodrigues

Adriano é filho biológico da ex-deputada. Ele é acusado de ter participação no episódio em que Lucas, por meio de uma carta, teria apresentado uma versão diferente para o crime. Segundo a Justiça, Adriano teria levado a carta adulterada por Lucas a mando dela. Ele teria buscado o documento com Andrea Santos Maia, esposa do ex-policial militar Marcos Siqueira. Marcos estava preso na mesma unidade prisional que Lucas.

André Luiz de Oliveira

André é filho afetivo de Flordelis e também foi assessor parlamentar dela. Ele é réu por homicídio triplamente qualificado; tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa majorada. O filho afetivo é mais dos que, segundo a polícia, esteve envolvido em toda a trama familiar que culminou na morte do pastor Anderson.

Carlos Ubiraci Francisco da Silva

Carlos Ubiraci além de ter sido assessor parlamentar de Flordelis é apontado pela denúncia oferecida à Justiça como o responsável por auxiliar a gerir os recursos financeiros da igreja mantida pela deputada e por seu esposo, o Ministério Flordelis. Na casa onde a família morava, em Pendotiba, Carlos seria também um dos responsáveis por fiscalizar as ações de outros filhos, posicionados abaixo na hierarquia estabelecida.

Marcos Siqueira Costa

Marcos é um ex-policial militar que chegou a ficar preso ao lado de Lucas e Flávio, primeiros réus a serem julgados pelo crime, no presídio Bandeira Stampa, no Rio de Janeiro. Ele é apontado como responsável por viabilizar que as instruções para elaboração da carta chegassem até Lucas além de possibilitar que a correspondência deixasse a unidade prisional por meio de sua esposa, Andrea.

Andrea Santos Maia

Esposa de Marcos, André é apontada pela investigação como “ponte” para que a carta, na qual Lucas, supostamente, confessava a autoria do crime, chegasse às mãos de Flordelis. Além de visitar Marcos, ela também realizava trabalhos comunitários na unidade prisional. Após receber a carta de seu esposo, ela teria entregado a correspondência a Adriano, que a teria repassado para Flordelis.