Começam hoje inscrições da rede pública de Educação de Maricá

A rede pública de Educação de Maricá inicia nessa sexta-feira (06) as inscrições para renovação de matrícula nas escolas municipais de Maricá, para o primeiro semestre de 2021. Os pais e responsáveis podem efetuar a renovação em cada unidade escolar onde o aluno está matriculado até o dia 30 de novembro. Já a pré-matrícula para as mesmas séries acontecem no mesmo período e podem ser realizadas pelo site oficial do município.

No dia 21 de dezembro, a relação de todos os alunos alocados será divulgada no site. A partir daí, os estudantes ou seus responsáveis deverão efetuar a pré-matrícula entre os dias 18 e 24 de janeiro. Neste caso da pré-matrícula, a Secretaria Municipal de Educação informou que enviará um SMS para os candidatos que se cadastrarem. Para este grupo, a matrícula será realizada entre 29 de janeiro e 3 de fevereiro. Ainda segundo a prefeitura, a data para o início do ano letivo de 2020 está marcado para o dia 8 de fevereiro.



No momento da matrícula devem ser apresentados os seguintes documentos: certidão de nascimento ou identidade (Registro Geral) do aluno (original e cópia); carteira de vacinação (até seis anos de idade) (original e cópia); especificação oficial do tipo sanguíneo (original); cadastro de pessoa física (CPF) do aluno a partir dos 14 anos (original e cópia).



Além disso, também são necessários: comprovante de residência (original e cópia); duas fotos 3×4 (atualizadas em cada renovação de matrícula); histórico escolar ou declaração provisória de escolaridade (original); documento de identidade do pai/mãe/responsável legal (original e cópia); documento judicial de guarda de menor, se for o caso (cópia); atestado de saúde para prática esportiva (original) e apresentar o número do protocolo da pré-matrícula.