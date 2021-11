Começa festival que vai reunir os maiores nomes do surf na cidade

Saquarema recebe entre os dias 15 e 21 de novembro, o Saquarema Surf Festival. O evento, que marca a retomada das competições da World Surf League no Rio de Janeiro, reunirá três campeonatos: o Quiksilver|ROXY Pro com etapas do Qualifying Series, valendo 3.000 pontos na corrida pelo acesso regional para o WSL Challenger Series; o da categoria Pro Junior Sub 20, fomentando a base do esporte; e o de Longboard Pro.

Totalmente igualitário, uma vez que as três competições terão premiações de mesmo valor para homens e mulheres, o evento, será realizado em memória do surfista Leo Neves, um dos expoentes do esporte no país, morador e ídolo da cidade, que faleceu em 2019 durante a disputa de um campeonato na mesma praia de Itaúna, onde acontecerá o evento.

As competições terão a participação de ídolos do esporte como o campeão mundial Adriano de Souza, Silvana Lima e Phil Rajzman, bicampeão mundial de longboard. Também estarão presentes revelações que já inspiram a nova geração, como Lucas Vicente, campeão mundial Pro Junior 2019, Sophia Medina e Tainá Hinckel, além de ídolos locais como Lucas Chumbo e Raoni Monteiro.

Com tantos atrativos, o Saquarema Surf Festival promete ser o palco ideal para viver a experiência, não apenas da retomada do surfe no país, mas também do lifestyle do esporte que não para de crescer no Brasil, atraindo cada vez mais investimentos, fãs e atenção do mercado.

Considerada a Capital Nacional do Surfe, Saquarema tem na Praia de Itaúna um dos principais palcos do esporte no país. Sede da etapa brasileira do WSL Championship Tour, em 2019 a cidade teve impacto positivo de R$ 15 milhões na economia do município, principalmente nos segmentos ligados à atividade turística. Devido à pandemia de Covid-19, a elite mundial do surfe não esteve em Saquarema em 2020 e 2021. Agora, a expectativa é que o Saquarema Surf Festival reabra o caminho para os fãs de surfe até a cidade.

Segundo a prefeita de Saquarema, Manoela Peres, “a realização do Saquarema Surf Festival é um marco importante para a retomada do nosso calendário esportivo. Estamos trabalhando para recepcionar todos os turistas e apaixonados pelo surf da melhor forma possível, tudo com muita segurança e seguindo todos os protocolos sanitários em vigor na cidade”.

Centro de treinamento municipal

O Saquarema Surf Festival também marcará a inauguração do Centro de Treinamento de Surf, um projeto da Prefeitura de Saquarema dedicado a atender gratuitamente atletas amadores e profissionais com idade entre 10 e 20 anos. A iniciativa pretende valorizar o talento dos jovens surfistas locais, possibilitando acesso a treinamento especializado capaz de desenvolver suas potencialidades. Serão ofertadas vagas para alunos em vulnerabilidade social que receberão, além dos treinamentos específicos, alimentação, aulas de inglês, acompanhamento clínico, fisioterápico, psicológico, nutricional e assistência social.

O Centro funcionará na praia de Itaúna como um espaço de aprendizado, treinamento e visitação e foi projetado com acesso para portadores de deficiências, seguindo padrões arquitetônicos que respeitam o meio ambiente. Posteriormente, junto com o Centro de Treinamento será criado o Museu do Surf, um espaço dedicado ao resgate e à preservação da memória de Saquarema relacionada ao esporte.