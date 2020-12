Começa a Operação Verão nas praias de todo o estado

Augusto Aguiar

Com reforço no patrulhamento, mesmo em tempos de determinação de distanciamento social, começou a Operação Verão do Corpo de Bombeiros. Cerca de 1,2 mil guarda-vidas estão em ação para monitorar e garantir a segurança dos banhistas nas praias do estado, com apoio de mais um helicóptero, recém-adquirido, além de novas motos aquáticas, quadriciclos, botes, boias de salvamento, itens de proteção pessoal, entre outros.

Com reforço no efetivo e equipamentos nas praias, a corporação enumera várias recomendações para evitar casos de afogamentos, tais como: procurar sempre locais próximos aos postos de guarda-vidas; respeitar a sinalização; perguntar ao guarda-vidas qual o melhor local para entrar no mar; não ingerir bebidas alcoólicas antes de entrar no mar; evitar entrar na água logo após se alimentar; não entrar no mar após longa exposição ao sol, sem antes se adaptar à temperatura da água; não desviar a atenção das crianças e identificá-las com nome e telefone para contato; evitar locais de surfistas para prevenir acidentes com pranchas.

Ranking de salvamentos no Estado em 2020 (até 15 de dezembro):

1) 3º GMAR (Copacabana) – 2275;

2) 18º GBM (Cabo Frio) – 2049;

3) DBM 3/M (Recreio dos Bandeirantes) – 1666;

4) 4º GMAR (Itaipu) – 896;

5) 2° GMAR (Barra da Tijuca) – 827;

6) DBM 4/M (Barra de Guaratiba) – 721;

7) DBM 1/26 (Mambucaba/Angra dos Reis) – 436;

8) 26º GBM (Paraty) – 356;

9) DBM 2/13 (Sepetiba) – 274;

10) 2/9º GBM (Rio das Ostras) – 198;

11) 9º GBM (Macaé) – 160;

12) 1° GMAR (Botafogo) – 100;

13) DBM 1/27 (Saquarema) – 94;

14) DBM 2/10 (Ilha Grande) – 90;

15) DBM 2/M (Piscinão de Ramos) – 53;

16) DBM 3/5 (São João da Barra) – 23;

17) 5º DBM (Campos dos Goytacazes) – 9;

18) DBM 1/M (Paquetá) – 2.